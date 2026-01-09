文華道商場必吃海南雞飯 嫩滑雞肉與香米交織逢甲南洋美食

逢甲夜市周邊必訪！清香爽口的海南雞飯成為台中西屯必吃美食新亮點（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

逢甲夜市旁的人氣台中異國料理 文華道商場隱藏版美食推薦

走進逢甲夜市旁的文華道商場，處處都是風格各異的商店，以及充滿特色的西屯區平價小吃。在琳瑯滿目的文華道商場美食選擇之中，逢甲南洋料理餐廳欲吃良雞-海南雞飯是許多人口中的「台中海南雞飯推薦名單」之一。清爽柔嫩的口感、酸甜辣交織的味覺層次，讓許多旅客、老饕都欲罷不能，將其列為台中旅遊必吃美食之一。

逢甲異國美食飄香！嫩滑雞肉與香米交織的西屯區東南亞料理（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

疫情期間崛起的西屯東南亞料理店 主打道地異國美味

這間文華道商場海南雞品牌創立於 2020 年。當時正逢疫情，大家都困在台灣，不能出國旅遊，只能透過各式異國料理過過乾癮。看見韓式、日式餐廳遍地開花，創辦人便決定推出當時較不流行的海南雞飯，專攻西屯南洋料理。於是，欲吃良雞就此應運而生。



十年餐飲匠心打造台中必吃海南雞飯 食材製程都不妥協

在成立欲吃良雞前，創辦人便已在餐飲業界打滾十年，對食材與細節有著匠人的堅持。這間文華道商場小吃店堅持只用台灣溫體雞，對冷凍進口肉品敬謝不敏；米飯則選用選用 AAA 級泰國香米，並遵循東南亞在地做法，以熬煮六小時的雞湯入鍋烹煮，讓香氣滲入米粒中，蒸騰撲鼻。

台中人氣海南雞飯香嫩多汁，是逢甲商圈必吃美食中的清爽系口碑選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

特色手工醬料成西屯人氣異國料理靈魂 細膩風味層次受好評

至於海南雞飯搭配的醬料，他們不只講究，還頗有研究。招牌的薑蔥綠醬更是逢甲異國美食欲吃良雞的一大亮點。與一般港式油蔥完全不同，店家將新鮮薑與蔥打碎，再加上獨家調味，打造沁鼻的清爽口感；辣醬以檸檬汁為基底，使用生辣椒去打，並因應台灣人的口味，略以甜味沖淡辣度；老抽則是從新加坡進口兩款醬油，再手工調配出屬於這間文華道商場必吃美食的風味。

台中道地海南雞飯推薦 大馬旅客、學生與美食老饕一致認證

曾有一位來自馬來西亞的顧客，吃完後直說：「這根本就是家鄉味。」並一度誤會創辦人並非台灣人。甚至有逢甲大學學生畢業多年後特地回台中，指名一定要再感受一次逢甲必吃海南雞飯的好滋味。這些真誠熱情的回饋，也成了創辦人持續前行的最大動力。

逢甲大學美食清單又加一！打拋豬飯鹹香涮嘴，也是店家的熱門餐點（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

逢甲異國美食推薦 西屯海南雞飯品牌的未來藍圖

即便疫情已成過去，炎熱的天氣，讓愈來愈多台灣消費者慢慢習慣冷食，也逐漸愛上海南雞飯這道風靡東南亞的料理。創辦人透露，2026年欲吃良雞將搬到更大的店面，並推出更多樣的逢甲南洋風味餐點，為台中逢甲美食戰場掀起全新的話題與風潮。「希望能讓客人吃到更多好吃的食物，還請拭目以待。」創辦人笑著說。



以下整理消費者常見疑問 協助初次來訪者快速了解店家特色與服務



Q1. 【欲吃良雞】的料理會不會偏辣？第一次品嚐會需要特別注意嗎？

主餐本身不辣，風味相當清爽。辣度完全取決於沾醬選擇，三款醬料皆可自行斟酌添加，消費者能依照個人口味偏好調整。



Q2. 該店的地址與營業時間為何？

店址位於西屯區文華道商場內（臺中市西屯區文華路150巷26號1樓）。平日為 11:30–19:30；週日為 12:00–19:30；週六公休。



Q3. 店內是否適合家庭與寵物同行？是否提供相關服務？

店家備有兒童餐具，方便親子客使用；同時也是文華道商場寵物友善餐廳，只需牽繩即可入內。對家庭客與毛孩家庭而言，整體用餐體驗相當友善。



Q4. 若無法到店內用餐，是否能透過外送平台訂購？

店家同步與主流外送平台合作，提供西屯區海南雞飯外送服務。對忙碌的上班族或住在逢甲周邊的消費者來說，是相當便利的方式。



【欲吃良雞-海南雞飯】

地址：臺中市西屯區文華路150巷26號1樓

聯絡電話：04-2452-5680

foodpanda 平台：https://rink.cc/7525t

Uber Eats 平台：https://rink.cc/rnb3s

官方 Facebook：https://rink.cc/cviua

官方 Instagram：https://rink.cc/54j4m

Google 地圖：https://rink.cc/p2wce

（最新資訊請以商家公告為準）