文華Café冬日香氣學演繹時序味 平日午間和週末自助餐推冬季主餐

【陳揚盛／綜合報導】台北文華東方酒店「文華Café」(Café Un Deux Trois) 以精緻高品質自助餐聞名，入冬之際推出全新午間主餐，主廚盧奕翔汲取冬季的柔暖香韻為靈感，嚴選龍蝦與和牛等頂級食材，佐以法式經典醬汁中的溫潤酒香，添入栗子、野菇或果香等刻畫季節旬味景緻，以匠心廚藝凝聚季節風味，詮釋冬季味蕾的精緻午間食光。

即日起週一至週四「平日午間饗．吃．吧」每位1580元+10%起，推出美饌包含有「北海道干貝松露野菇燉飯」、「爐烤波爾多式圓鱈佐白酒檸檬醬汁」與「薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」。週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」每位2680元+10%起，主餐選擇包含有「香煎臺灣金目鱸魚」、「炙烤宜蘭究好豬戰斧」與「爐烤日本F1和牛紐約客」。

賓客除可任選上述一道精緻主餐之外，「平日午間饗．吃．吧」還可享自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，「週末 鮮．吃．吧」亦可無限享用海鮮餐檯上的當令海鮮。此外，繽紛誘人的精品級甜點吧，更讓美食愛好者以舌尖暢享食尚美饌。

文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐「北海道干貝松露野菇燉飯」，復刻傳統義式燉飯的經典風味，綴以松露片以及鮮甜干貝，展演季節的豐盈雅緻香氣。台北文華東方酒店提供

主廚盧奕翔匯聚季節優雅香調與頂級海陸食材，綻放冬日專屬的溫潤風味。「北海道干貝松露野菇燉飯」每位1580元+10%，復刻傳統義式燉飯的經典風味，主廚將義大利米以牛肝菌高湯及馬斯卡彭起司燉煮至綿柔細膩，添以豆薯丁增加爽脆口感，綴以松露片以及鮮甜干貝，展演暖冬的豐盈雅緻香氣。

文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐「爐烤波爾多式圓鱈佐白酒檸檬醬汁」，主廚以法式波爾多烹調技法，造就外層金黃酥脆而內裡鮮嫩多汁的經典美味。台北文華東方酒店提供

「爐烤波爾多式圓鱈佐白酒檸檬醬汁」每位1880元+10%，將圓鱈以香料輕醃舒肥後，主廚發揮巧思，以法式經典波爾多烹調技法，於圓鱈外層撒上麵包粉及香草後以爐火烘烤，造就外層金黃酥脆而內裡鮮嫩多汁，佐以白酒檸檬醬汁的清亮酸香亦與魚肉的純粹細膩相得益彰。「薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」每位2280元+10%，嚴選日本F1級和牛紐約客，帶有豐富脂香及彈嫩口感，主廚先煎後爐烤至表層呈現誘人焦香並鎖住肉汁，佐以百里香紅酒醬汁的清新馥郁，交融引領著和牛的醇美肉香。中式華美佳餚「薑蔥炒波士頓龍蝦」，主廚將龍蝦以粵式上湯煨煮入味後，添入蔥薑醬汁一同大火爆炒，以鑊氣勾勒醇潤辛香的鮮美精華，入口齒頰留香，以海陸珍饈恣饗冬日味蕾的奢華儀式感。

文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐「薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」，以海陸珍饈恣饗冬日味蕾的奢華儀式感。台北文華東方酒店提供

除上述精彩主餐選項 ，文華Café因應自助餐客群對健康飲食的重視，「平日午間饗．吃．吧」的沙拉吧特別選用於室內生產的高級水耕蔬菜，包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等，另有一系列精選開胃的冷肉盤，包括鹹香的義大利薩拉米(Salami)和拜庸火腿(Bayonne Ham)等，讓賓客享受豐富多元的異國美味！

文華Café「平日午間饗．吃．吧」活力健康沙拉吧特別選用於室內生產的高品質水耕蔬菜與一系列精選開胃的冷肉盤。台北文華東方酒店提供

「香煎臺灣金目鱸魚佐白酒栗子奶油醬汁」每位2680元+10%，香煎金目鱸魚外酥內嫩，佐以白酒栗子奶油醬汁的淡雅堅果韻味，帶來溫暖明媚的秋冬味覺詩意。「炙烤宜蘭究好豬戰斧佐青蘋果白蘭地醬汁」每位2,980元+10%，主廚嚴選來自宜蘭的究好豬，以低溫烹調後炙烤至外皮焦香而內裡柔嫩多汁，搭配青蘋果白蘭地醬汁的酸柔果香於口中交融平衡，一人即可獨享豐滿美味令人大呼過癮。「爐烤日本F1和牛紐約客佐馬爹拉醬汁」每位3380元+10%，主廚將F1和牛紐約客香煎封存甜美肉汁後爐烤添以火香氣息，佐以馬爹拉紅酒熬煮而成的法式醬汁，於唇齒間縈繞著焦糖迷人的濃潤香氣，為週末饗宴奏響於舌尖流轉的華麗樂章。

文華Café於週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」推出全新季節主餐，(由左至右) 「香煎臺灣金目鱸魚佐白酒栗子奶油醬汁」、「炙烤宜蘭究好豬戰斧佐青蘋果白蘭地醬汁」及「爐烤日本F1和牛紐約客佐馬爹拉醬汁」。台北文華東方酒店提供

除上述主餐選擇，賓客亦可暢快無限享用多款嚴選季節海鮮，如：帝王蟹、松葉蟹、龍蝦等搭配多種開胃醬料如：紅蔥油醋醬汁、泰式海鮮醬、鷄尾酒醬、五味醬等，讓海鮮嚐來更加清甜有味。除了暢吃海鮮吧，饕客們還可同時無限享用餐檯上繽紛多元的精緻寰宇開胃佳餚，以及主廚精心料理的美味熱菜，令人食指大動的選項包括：雅閣叉燒皇、京式慢烤櫻桃鴨、油封鴨腿、黨蔘山藥蓮子煲排骨湯等。此外，「平日午間饗．吃．吧」主廚亦為素食的賓客提供「鮮蔬豆腐煲」以及「焗烤茄子紅醬千層」兩種主餐，每位1580元+10%。「週末午間鮮．吃．吧」則是有「紅燒豆腐」以及「焗烤茄子紅醬千層」兩種主餐，每位2680元+10%。

文華Café「週末午間鮮．吃．吧」海鮮餐檯暢快享用多款嚴選季節海鮮。台北文華東方酒店提供

而台北文華東方酒店向來令人津津樂道的精品級手工甜點亦是文華Café自助餐檯上必嚐品項，由西點廚藝團隊精心打造，包括：橙花起司蛋糕、芝麻奶霜柚香芒果塔、檸檬茶洋梨慕斯等，以及週末限定人氣指數居高不下的阿拉斯加蛋糕，優雅吸睛的外形、精緻細膩的口感，每款都洋溢著令人驚喜的繽紛滋味！

精品級手工甜點亦是文華Café的必嚐品項，每款都洋溢華麗且令人驚喜的繽紛滋味。台北文華東方酒店提供

