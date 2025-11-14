文薈獎頒獎 61優秀作品共譜生命樂章

文化部政務次長李靜慧（左）出席「第二十四屆文薈獎」頒獎典禮，並頒獎鼓勵獲獎的身心障礙者。（記者王先國攝）

文化部政務次長李靜慧日昨出席國立彰化生活美學館主辦、於北市張榮發基金會國際會議中心舉行的「第二十四屆文薈獎－全國身心障礙者文藝獎」頒獎典禮，立委郭昱晴、吳思瑤及評審委員朱國珍、劉旭恭、王晨宇、杜宛霖亦出席，並恭賀各獎項得獎者。本屆共頒獎六十一件優秀作品，總獎金達一○一萬元。

李靜慧政次致詞表示，文薈獎是一場充滿生命能量的聚會，創作者以書寫、繪畫等方式，讓我們了解創作者的世界，也藉由這些作品，讓我們看見他們。她也感謝陪伴者的陪伴與不放棄，才能讓大家看到這些精采作品，「我們在這個舞台上，看到的不是障礙，而是多元」，祝福所有創作者「持續在自己的宇宙中，自由而閃耀」進行創作。

立委郭昱晴致詞時引用泰戈爾的詩《用生命影響生命》，「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗」。她說，許多創作者跳脫身體障礙與藩籬，以繪畫、文字方式告訴社會他們的生命故事；而陪伴者辛苦的付出，也因此讓大家看見生命的光。立委吳思瑤提到，文薈獎得獎者「用文字發光、用色彩說故事、一筆一畫都是生命的力量」，期盼文薈獎年年散發正能量，一起用藝術能量，活成屬於每一個人的那道光。

本屆文薈獎分為文學類、圖畫書類及心情故事類三類別徵件。

圖畫書類大專社會組第一名〈我的生活日常〉作品，作者戴渝承以真實、質樸的筆觸描繪生活日常，從上課、外出到寫信給外婆的片段，呈現出自由奔放的構圖與鮮明色彩，整體敘事自然，大膽又童趣，極具感染力。

文學類國中組第一名李亮葟與圖畫書類國中組佳作李奕霈為兄妹檔，哥哥李亮葟作品〈尋光〉，流暢的文字讓評審盛讚，〈尋光〉以線性結構書寫從童年到成長的過程轉折，如戲劇般層層推進，以冷靜的筆調面對未來的挑戰，展現堅定正向的心態，讓人印象深刻；妹妹李奕霈〈花桔上學去〉則獲得佳作。李靜慧頒獎時，特別鼓勵他們持續創作，更可以一起合作繪本創作，未來參加文化部的「繪本及圖文書創作新秀獎勵」。

蔣明志的〈報紙〉榮獲心情故事類第一名，作者以報紙為媒介，描寫父子間的情感連結，作者透過報紙閱讀與父親建立的互動，真摯而動人，呈現出不可取代的親情厚度。