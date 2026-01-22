文藝復興！《櫻蘭高校男公關部》動畫20週年活動開跑，公開限時X官方帳號

根據日本漫畫家葉鳥螺子人氣作品《櫻蘭高校男公關部》改編，其動畫版即將迎來播出 20 週年，官方除了驚喜開設 20 週年紀念 X（推特）帳號外，更宣布將展開一系列慶祝企劃。視覺圖則是去年就公開過，找回當年動畫角色設計師高橋久美子負責，展現出男公關部一貫的優雅與歡樂氛圍。

官方開設期間限定 X 帳號。（圖源：TVアニメ「桜蘭高校ホスト部」公式）

為慶祝播出 20 週年里程碑，從 2025 年 1 月 24 日起，日本安利美特（Animate）將舉辦「《櫻蘭高校男公關部》動畫 20 週年紀念活動」，推出大量全新周邊商品，像是壓克力鑰匙圈、角色證件照、壓克力髮圈、角色衣架…等。

此外，安利美特梅田店同步舉辦期間限定的「Only Shop」專賣店活動，現場將設置特別展示區，除了販售壓克力立牌、徽章、貼紙與透明海報等全新周邊外，也將展出角色立牌供粉絲拍照留念。

不過目前官方並沒有透露《櫻蘭高校男公關部》20 週年企劃中，是否包含動畫重製版的消息。但考慮到近幾年，像是《福星小子》、《魔法水果籃》、《凡爾賽玫瑰》等老作品，都陸續推出重製版新作，因此目前粉絲社群對於《櫻蘭高校男公關部》接下來的動向非常期待。