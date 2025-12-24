文藝復興！《Keroro軍曹》新作動畫宣布2026年秋季開播，但聲優陣容將全部換新

由吉崎觀音創作並且從 1999 年連載至今的高人氣漫畫《Keroro軍曹》（ケロロ軍曹），距離 2014 年新版動畫播出後，已經過去 10 年時間。沒想到官方今年 7 月先是驚喜宣布《Keroro軍曹》新劇場版將在 2026 年夏季上映。但讓人沒想到的是，官方在 12 月 23 日突然公開重磅消息，宣布將推出的完全新作電視動畫《Keroro 軍曹☆》，但聲優陣容部分將會進行更換。

Keroro 也文藝復興！（圖源：アニメ『ケロロ軍曹』公式）

根據官方公開的製作委員會報告，為了讓這部作品能從零開始重新製作動畫，包含核心角色「Keroro 小隊」在內的所有配音員都將採用全新班底。這項決定代表著觀眾將在未來的電視動畫版本中，聽到截然不同的詮釋，至於具體的新任聲優名單，官方目前尚未公開。目前該新動畫預計在 2026 年秋季開播。

廣告 廣告

雖然電視動畫版將迎來大換血，但為了紀念動畫播出 20 週年，預定於 2026 年夏季上映的《新劇場版☆Keroro 軍曹 復活後馬上面臨地球毀滅危機！》（暫譯，新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！），則確認會維持舊版動畫原班人馬配音。官方特別強調，這部劇場版將由粉絲們熟悉的現任聲優群繼續擔綱配音，感謝原本的聲優陣容長久以來對作品的支持，讓這些角色成為全球喜愛的經典形象，粉絲們屆時仍然可以在大銀幕上欣賞到原汁原味的聲音演出。