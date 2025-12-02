文藻傳藝系金電光MV大賽 青年用影像為音樂敘事
記者鍾和風/高雄報導
由文藻外語大學傳播藝術系主辦的「2025金電光全國青年MV大賽」，28日晚間在高雄駁二LIVE WAREHOUSE登場，頒獎典禮在高雄流行音樂中心協助下，以專業等級規格打造舞台與現場製播系統，吸引全國青年創作者齊聚高雄。首屆活動以跨域合作與高規格頒獎亮相，展現學生MV競賽少見的完整規模。
《最佳金電光獎》大專校院組獲獎團隊領獎。(圖/文藻外語大學提供)
本屆大賽由高雄市政府文化局、青年局、高雄流行音樂中心與火氣音樂協辦，並邀請校友企業八曜和茶贊助。高雄產官學共同投入，使金電光大賽成為南台灣少見，且結合教育與產業能量的影像創作平台。今年共有普通隊長、滅火器、孩子王、夕陽武士及Gummy B五組音樂人提供授權曲目，讓學生在無版權疑慮下全心創作，題材從青春、親情到自我探索皆有呈現。包括以Gummy B〈叛逆期〉探討青春衝突的作品，或以滅火器〈長途列車〉重塑音樂意境的嘗試，都展現學生以影像回應音樂的創作力。
《最佳金電光獎》高中職組獲獎團隊領獎。(圖/文藻外語大學提供)
主辦單位文藻外語大學傳播藝術系主任連俐俐表示，授權模式讓學生能在更貼近流行音樂產業的條件下製作MV，提升作品品質，也加深與產業的全面接軌。今年共有30件作品入圍決選，創作者來自國立台灣大學、國立台灣藝術大學、世新大學、開南大學及多所高中職校，顯示此活動受到各地學生高度關注。
頒獎典禮特別邀請授權樂團「普通隊長」登台，以〈另一邊的你〉與〈打氣歌〉帶動現場氣氛。充滿能量的演出在LIVE WAREHOUSE中迴盪，讓年輕創作者在專業場館裡直接感受音樂張力，也成為當晚最受討論的亮點之一。
今年評審團由影像與流行音樂產業中具代表性的專業者組成，包含左光平、邱柏昶、黃婕妤、鄔鶴宏、楊凱淳、劉立、蔡翔、陽一弘與劉澄毅。主辦單位表示，希望藉由專業評選機制，提高競賽的參考價值，也為學生提供更貼近業界的回饋。本屆大賽最終頒發「最佳金電光獎」、「評審團特別獎」、「最佳創意獎」、「人氣獎」及「優選獎」等獎項。
文藻傳藝系主任連俐俐指出，從學生在典禮中的感言，可感受到青年對音樂與影像創作的真誠熱情，金電光的價值並不只是一座獎項，而是一個由學生共同打造的平台，讓喜歡音樂與影像的年輕人能被看見、被理解。她表示，學生踴躍參與反映對競賽的高度肯定，也讓主辦團隊更確信金電光將成為青年創作者發光的重要起點。
本屆總獎金由八曜和茶全額贊助，八曜和茶總監劉澄毅（文藻傳藝系校友）表示，青年創作需要被看見，也需要資源挹注，因此願意投入企業力量作為學生創意的後盾。此次贊助除展現企業對影像教育的重視，也成為金電光大賽能順利舉辦的關鍵支援。
其他人也在看
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 132
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 65
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
濱崎步上海演唱會突遭取消！堅持「獨自登台」錄完整場，粉絲心碎哭爆
日本天后濱崎步原訂29日在上海舉辦的演唱會，卻在前一天突接到「演出取消」通知。濱崎步仍堅持走上空無一人的舞台，獨自完成全場演出並全程錄影，讓粉絲們感動又不捨。造咖 ・ 2 天前 ・ 31
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 11 分鐘前 ・ 4
55歲玉女歌手罕露面！孟庭葦「逆齡狀態」美成這樣 鬆口演唱會計畫
55歲「月亮公主」孟庭葦久未公開露面，日前於香港獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，站上舞台狀態極佳、氣質如昔，展現一貫淡然卻獨具辨識度的優雅。最令孟庭葦驚喜的是，上一屆MACA藝術成就獎得主、演藝圈重量級前輩楊惠姗也參與此盛宴；她特別提到對方，稱這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 6
2025 MAMA Day2 典禮亮點／周潤發白髮現身「關燈1分鐘致哀」 GD四冠王勇奪「年度藝人大賞」
韓國年度音樂盛事2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）相隔七年再到香港舉辦，卻遭遇傷亡慘重的大埔宏福苑世紀大火，導致28日、29日一連兩晚的頒獎典禮，只剩下頒獎和表演兩大部分，至於紅毯和現場藝人席則全數取消。 原本多家媒體報導，周潤發因為香港大火將缺席MAMA頒獎典禮，沒想到活動第二天（11月29日），他卻給了所有人一個意外驚喜，不僅親自來到現場，還帶領大家起立默哀，觀眾席更有人大喊「香港加油」，讓許多人熱淚盈眶。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前 ・ 發起對話
濱崎步「福岡太妹」硬槓 恩師揭殺雞儆猴顫抖內幕
濱崎步原訂 11 月 29 日在上海開唱，卻在前一晚臨時遭通知取消；她的恩師、avex會長松浦勝人揭露整起事件的創傷真相，指出舞台已耗時5天搭建完成、近 200 名中日工作人員全數到位，但「就在前一晚，一切在無聲的情況下崩塌」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發起對話
周潤發突現身MAMA頒獎！三語哽咽祈福 GD牽手跳舞害羞爆紅
周潤發原先取消出席，但最終在典禮第二天現身會場，他語氣哽咽地表示：「在我頒獎之前，我有一個小小的拜託，希望大家站起來，為香港居民送上衷心的祝福。」當場燈光隨即暗下，全體觀眾起立默哀，氣氛莊嚴動容。在短暫的祈福儀式後，周潤發整理情緒，轉為輕鬆語氣，用廣東話...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
「2025 BMW 聖誕馭愛同行」公益行動啟動
BMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。2GameSome ・ 2 小時前 ・ 發起對話
濱崎步上海0觀眾照唱 難忘「對空氣演出」粉絲讚：很敬業
日本歌姬濱崎步原定上週六（29）要在中國上海舉辦演唱會，但在開唱前一天被「不可抗力的因素」取消，昨（11/30）晚她在社群平台發文，證實自己在「零觀眾」情況下，獨自完成從第一首歌到安可曲的表演，還在I台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代
新北市府今天在新北市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，安排社區關懷據點長輩展演，與市集攤位，市長侯友宜表示，新北市65歲以上長輩現已逾80萬人，邁入超高齡時代，市府推出「10大友善樂齡政策」，像提前完成120家日照中心建置，以更完整的支持系統，迎接新時代。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
屏東廟會「鱷魚趴供桌」 民眾新奇圍觀：好特別！
屏東縣 / 綜合報導 屏東崁頂鄉有廟會活動，慶祝神明誕辰，放鞭炮煙火、還有精彩表演等等，但掀起討論的，是桌上的祭品，只見一隻約40台斤的鱷魚，就趴在祭品桌上，不少民眾都來圍觀，拍照錄影，因為很少這麼近距離看到鱷魚，但這隻鱷魚，價錢也不便宜，算一算也要破2萬元。廟會活動放鞭炮煙火，還有各種陣頭表演，熱鬧又精彩，但等等，這祭品也太特別，只見祭祀舞台，出現一隻鱷魚趴在那，體型還不小，讓不少民眾驚呼連連，因為以前很少見。民眾說：「很神奇，很稀奇，口味，我沒有吃過耶，很氣派，(很多人來看嗎？)，對。」在屏東崁頂鄉的廟會活動，昨(29)日當地神明誕辰，鄉里舉辦遶境活動，結果有民眾，獻上整隻鱷魚，當作祭品，氣勢超驚人，不少人是第一次這麼近距離，看到鱷魚，一出現就吸引目光，也掀起話題。會場主人家吳主委說：「大家看到都覺得很驚訝，可能會叫認識的人來料理，看是用三杯還是怎樣，好像三杯比較好吃，好像是彰化的宮廟單位送的。」一般廟會常見的都是成年豬公，這回出現鱷魚，實在是很驚喜，民眾狂拍照，但這隻鱷魚價錢也不便宜。根據了解，一隻烤全鱷，大約40台斤，每斤600元的價格，一隻就要破2萬元，慶祝神明誕辰，活動祭品，比吸睛比氣派，也意外掀起話題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北市正式邁入超高齡社會 推十大亮點友善樂齡政策
社會中心／王毓珺、吳培嘉 新北報導新北市在今年12月，高齡長者人口數，突破80萬大關，正式邁入超高齡社會的時代，要怎麼讓長輩們，能夠在地樂活、在地安養，也成為重要的課題，新北市府也在上午（1日）舉辦"80萬銀力耀新北"活動，要讓長輩們能更加瞭解，並善用樂齡資源。新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會：「新北市已達成，里里都有銀髮俱樂部的目標。」舞台上的表演者們，以"楊門女將"這個家喻戶曉的故事，喚起觀眾的共鳴，再透過京劇的文化底蘊，傳達「愈老彌堅」的精神，呼籲銀髮族，活到老學到老。新北市推十大亮點友善樂齡政策（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「（新北市）就達到80萬（銀髮族）了，所以我們80萬，是一個新的里程標，我們目前就已經在12月份，會達到20%的超高齡社會。」新北市12月高齡長者，突破80萬大關，正式邁入超高齡社會的時代，為了讓長者，人老心不老，新北市也推出十大亮點友善樂齡政策，包含一里一據點銀髮俱樂部、敬老愛心卡服務升級擴大、六都首創長照處、學習無齡城市共學等，打造宜居、安心、健康、樂活的友善城市。新北市推十大亮點友善樂齡政策（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「我們新北市的日間照顧中心，達到120家已經達標了，不但我們120家的日間照顧中心，我們有633個社區照顧關懷據點，還有1400多家的銀髮俱樂部，新北市的長輩，我們要讓他們在這塊土地，能夠安心樂活。」新北市也在歡樂耶誕城，舉辦「80萬銀力耀新北」活動，15個局處結合據點、社區、協會、社團擺攤，透過遊戲、闖關、美食分享等，讓現場的銀髮族們不只玩得開心，也能瞭解、善用樂齡資源。原文出處：新北市正式邁入超高齡社會 推十大亮點友善樂齡政策 更多民視新聞報導施工挖破管6萬戶無水可用 3天後仍有2成用戶停水城市轉型交通先行！ 新北市完成121座停車場建設新北淡水大停水「已恢復八成」？侯友宜臉書遭灌爆民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步「瘋轉台媒、唯獨封鎖微博」！9萬人讚爆 台網洗版挺：歡迎來台灣
由於中日關係緊張，多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，日本天后濱崎步11月29日在上海的巡迴演唱最終站在28日臨時宣布取消，原因稱「不可抗力因素」，台下1萬4000個空座，她仍唱完整場且全程錄製。這幾天濱崎步在IG轉發「繁體中文報導」，臉書發文超過9萬人按讚，台灣網友留言直呼「歡迎來高雄」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 126
2025苗栗耶誕城點燈 竹南公園指定浪漫「飄雪時刻」
中部中心／邱俊超 苗栗報導2025苗栗耶誕城活動，1日開始到明年1月4日在竹南運動公園登場，以"雪"與"光"為設計主題，打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇車造景，更有指定的"飄雪時刻"，滿滿的耶誕過節氣氛。正式點燈，苗栗竹南公園裡，不只10公尺高的巨型耶誕樹，在夜晚閃耀亮眼，更驚喜的還有這一幕，下雪了！2025苗栗耶誕城活動 12月1日開始到明年1月4日在竹南運動公園登場(圖/民視新聞)細雪紛飛、光影錯落，人造雪景創造浪漫。2025年苗栗耶誕城活動，1日點燈，竹南公園裡滿滿的耶誕氛圍環繞。以雪與光為設計主題，在公園打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇造景、貓裏喵雪國村與雪印之丘互動光廊等四大主題展區。大朋友小朋友玩得不亦樂乎。主燈區「下雪耶誕樹主秀」以鋼構打造10公尺高耶誕樹 (圖/民視新聞)苗栗縣長鍾東錦：「希望鄉親到現場來打卡，也滿多趣味的活動，我們12月份還有很多活動，包括我們客委會主委特別提供，12月12日至14日客家燈怪，那個是很大型的現場的節目，希望鄉親到竹南國中預定地（參加）。」縣長鍾東錦表示，今年配置全面升級，從大型主樹、雪景互動到地方特色整合，規劃光影、音樂、美食。活動期間每週五至週日與元旦當日，每晚指定時刻，6、7、8、9整點，各有5分鐘下雪秀，讓民眾在苗栗體驗、沉浸式耶誕浪漫雪景。活動期間每週五至週日與元旦當日 每晚指定時刻，6、7、8、9整點各有5分鐘下雪秀 (圖/民視新聞)原文出處：2025苗栗耶誕城點燈 竹南公園指定「浪漫飄雪」至明年1/4 更多民視新聞報導又遭AI換臉 苗栗縣長鍾東錦遭盜肖像賣「油柑茶」巴西里約"海上耶誕樹"吸睛 亮燈儀式吸引上千人2025新北耶誕市集登場 電競科幻風翻轉耶誕城 副市長陳純敬揪民眾一起來逛市集民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
濱崎步上海演出遭喊卡! 中國粉絲轟:政治不要碰音樂
生活中心／綜合報導日本歌后濱崎步原訂週六在上海舉辦演唱會，不料演出前一天，遭中國政府打壓，演唱會被迫取消，最後她獨自一人對著空無一人的觀眾習，完成表演，讓許多粉絲心疼，就連中國粉絲也罕見砲轟政治不要碰音樂，最噁心的是『不可抗力』四個字，"濱崎步都唱完了，你們卻連一句道歉都沒有"。日本歌后濱崎步，原定週六要在上海開唱，吸引上萬名粉絲搶票，不料演出前一天，遭中國政府施壓，演出被迫取消，最後濱崎步還是堅持在沒有觀眾的情況下獨自登台演出。濱崎步原定週六上海開唱，被迫取消。（圖／大步整合行銷）身穿表演服飾，站在舞台上，儘管沒有半個歌迷，濱崎步依舊賣力演出，畫面曝光後也讓不少粉絲心疼，大讚好感動，這就是平成歌姬的氣度，就連影帝黃秋生都讚嘆濱崎步，是真正的藝術家。事後濱崎步也在社群發文證實，在沒有觀眾的情況下完整唱完所有曲目，所有舞者與工作人員，也盡全力演出，就像站在14000名觀眾面前一樣，讓大批粉絲心碎又心疼。濱崎步曝心聲。（圖／民視新聞）就連中國粉絲也罕見集體開嗆，怒轟"政治不要碰音樂"、"最噁心的是『不可抗力』四個字"，"音樂是自由的，政治別碰濱崎步"、"濱崎步都唱完了，你們卻連一句道歉都沒有"，甚至有粉絲罵到上熱搜，被外界形容是「中國網友難得的團結」，中國政府對日本演藝人員打壓的力道持續加重，多場演出活動也接連被迫取消。原文出處：濱崎步上海演出遭「不可抗力」喊卡！ 中國粉絲轟：最噁心這4字 更多民視新聞報導舒子晨泳池大解放！比基尼炸出「超兇白麻糬」網看暈台網紅湧洋男貼文喊「下面不拍嗎」 網嗆爆：丟台人臉庾恩利綜藝首秀「爬桌底」登場！嚇傻秦昊：別跟你媽說民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
第七屆「和泰公益夢想家」決賽暨成果展覽精采落幕實踐創新永續想法 培育下一代永續創新人才
第七屆「和泰公益夢想家」決賽暨成果展覽精采落幕實踐創新永續想法 培育下一代永續創新人才SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025 府中15年末主題【美麗心境界】以電影為觀眾打開無窮想像力
電影是藝術與科技的結合與呈現，動人與具文學性的故事要有，高度執行力也必須兼顧，是以除了演員的表演和導演的調度之外，就連畫面光影構圖、運鏡取景，甚至聲音和後製視覺特效都很重要。2025 年府中15年末主題【美麗心境界】站在電影百年來在視聽技術上的巨人肩膀，帶領觀眾看見關於電影藝術的更多可能性，聚焦在時尚、藝術、人文甚至K-POP潮流相關主題，與觀眾更靠近。也透過電影表現形式與文本內涵，為影迷帶來最啟迪心智的性靈提升養分！Yahoo奇摩電影戲劇 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
天后遍路–稻鎮生活市集11/29-30苑裡舉行 啟動低碳騎旅方式探訪苗栗山海魅力
苗栗縣《天后遍路–稻鎮生活市集》11月29、30兩天在苑裡鎮愛情果園熱鬧展開，活動以「ESG低碳綠色行旅」為核心理念，結合信仰文化、藝術美學與在地市集，邀請民眾在秋收時節一同感受苗栗農村的永續風貌。 活動中並以自行車騎旅方式正式宣告「慢慢山海・綠色行旅」開跑，苗栗縣府農業處副處長蔡政新也在現場同步發布兩條全新主題遊程路線─海線「天后遍路」與山線「藝境慢遊」，並揭示遊程路線沿途的「ESG友善驛站」與「天后遍路期間限定優惠」活動，鼓勵遊客以低碳騎旅方式探訪苗栗山海，實踐永續觀光，感受綠色行旅魅力。苗栗縣政府農業處蔡政新副處長邀請大家走讀苗栗山海線魅力遊程，往山線前進，以藝術為主打，推薦走訪藝術裝置、金牌農村，感受最道地的農村藝術與食農風景；往海線走，以天后遍路─媽祖文化為主打，推薦從信仰巡禮、海線文化走讀。整個遊程都以苑裡為樞紐來做串聯，在活動期間也推出8個 ESG 友善驛站的綠色旅行體驗，包含壢西坪休閒農業區、雙潭休閒農業區(鴨箱寶與山板樵)、苑裡農會-愛情果園、台灣藺草學會、通霄新埔社區、白沙屯拱天宮、湖東休閒農業區等，並搭配社群抽獎活動，讓大家在欣賞海線風景的同時，在每一站都能發現不台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話