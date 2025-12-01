文藻傳藝系金電光MV大賽 青年用影像為音樂敘事
【記者 王雯玲／高雄 報導】由文藻外語大學傳播藝術系主辦的「2025金電光全國青年MV大賽」，日前在高雄駁二LIVE WAREHOUSE登場，頒獎典禮在高雄流行音樂中心協助下，以專業等級規格打造舞台與現場製播系統，吸引全國青年創作者齊聚高雄。首屆活動以跨域合作與高規格頒獎亮相，展現學生MV競賽少見的完整規模。
本屆大賽由高雄市政府文化局、青年局、高雄流行音樂中心與火氣音樂協辦，並邀請校友企業八曜和茶贊助。高雄產官學共同投入，使金電光大賽成為南台灣少見，且結合教育與產業能量的影像創作平台。今年共有普通隊長、滅火器、孩子王、夕陽武士及Gummy B五組音樂人提供授權曲目，讓學生在無版權疑慮下全心創作，題材從青春、親情到自我探索皆有呈現。包括以Gummy B〈叛逆期〉探討青春衝突的作品，或以滅火器〈長途列車〉重塑音樂意境的嘗試，都展現學生以影像回應音樂的創作力。
主辦單位文藻外語大學傳播藝術系主任連俐俐表示，授權模式讓學生能在更貼近流行音樂產業的條件下製作MV，提升作品品質，也加深與產業的全面接軌。今年共有30件作品入圍決選，創作者來自國立台灣大學、國立台灣藝術大學、世新大學、開南大學及多所高中職校，顯示此活動受到各地學生高度關注。
頒獎典禮特別邀請授權樂團「普通隊長」登台，以〈另一邊的你〉與〈打氣歌〉帶動現場氣氛。充滿能量的演出在LIVE WAREHOUSE中迴盪，讓年輕創作者在專業場館裡直接感受音樂張力，也成為當晚最受討論的亮點之一。
今年評審團由影像與流行音樂產業中具代表性的專業者組成，包含左光平、邱柏昶、黃婕妤、鄔鶴宏、楊凱淳、劉立、蔡翔、陽一弘與劉澄毅。主辦單位表示，希望藉由專業評選機制，提高競賽的參考價值，也為學生提供更貼近業界的回饋。本屆大賽最終頒發「最佳金電光獎」、「評審團特別獎」、「最佳創意獎」、「人氣獎」及「優選獎」等獎項。
文藻傳藝系主任連俐俐指出，從學生在典禮中的感言，可感受到青年對音樂與影像創作的真誠熱情，金電光的價值並不只是一座獎項，而是一個由學生共同打造的平台，讓喜歡音樂與影像的年輕人能被看見、被理解。她表示，學生踴躍參與反映對競賽的高度肯定，也讓主辦團隊更確信金電光將成為青年創作者發光的重要起點。
本屆總獎金由八曜和茶全額贊助，八曜和茶總監劉澄毅（文藻傳藝系校友）表示，青年創作需要被看見，也需要資源挹注，因此願意投入企業力量作為學生創意的後盾。此次贊助除展現企業對影像教育的重視，也成為金電光大賽能順利舉辦的關鍵支援。（圖／記者王雯玲翻攝）
