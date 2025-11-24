文藻外大外語教學系畢業成果展 展現AI跨域創新教學

文藻外語大學外語教學系畢業成果展正式邁入第二十年，今年以「雙拾之章Chapter 20」為主題，於十一月廿二至廿三日在高雄駁二藝術特區PINWAY展出；這次展覽以「跨域融合的語言教學創新」為主軸，內容涵蓋永續教育（SDGs）、雙語課程、遊戲化學習、AI科技應用、跨文化教學等面向，完整呈現學生四年來在語言教育、數位教學、教材開發及文化素養的成果，也展現文藻外語教學系二十年來不斷深化的教育特色，吸引教育界、產業界、家長及校友踴躍參與。(見圖)

主辦單位今(廿四)日說明，本屆成果展作品兼具實用性與趣味性，其中包括運用卡牌與動態影片設計的西班牙語入門遊戲化學習專題，讓初學者在輕鬆情境中建立語感；也有專題結合AI科技，利用語音辨識與對話模擬工具，協助銀髮族學習英語；還有同學把台灣獨有的辦桌文化製作成教材，用英語呈現每道菜的特色與做法，讓外國人也能近距離感受到台灣味。

當日開幕儀式盛大隆重，包括教育部前政務次長蔡清華（文藻外語大學教授）、高雄市議員李喬如皆出席剪綵儀式。蔡清華教授表示，外語教學系成立二十年來，培育許多優秀的外語師資，為國內的雙語教育貢獻卓越。李喬如議員則肯定文藻外語教學系的優質教育，希望政府能多多借重文藻學生的專業能力，協助國家雙語教學政策。

在跨領域教學設計方面，學生將永續發展目標（SDGs）議題融入家政及童軍課程，設計雙語營隊與環保任務，引導國小學生「做中學」，實踐永續行動；也有團隊為國小高年級教師規劃跨學科雙語教學指引，透過專案式學習，引導學生發展創意思考與問題解決能力。

此外，該展覽也呈現學生在真實教學現場的專業實踐成果，包括在國內兒童英語機構實習，以及海外華語教學經驗，透過展覽完整呈現課堂管理、課程設計及跨文化溝通能力，展現具彈性與創造力的教學模式；展覽現場設有互動體驗區，包括銀髮英語遊戲、西班牙語入門任務及環保雙語闖關遊戲，讓參觀者親自體驗語言教材的趣味與實用性。

文藻外語教學系系主任周牧璇強調，今年成果展不僅是外語教學系二十年發展的里程碑，也展現語言教育跨域整合的創新潛力；從高齡英語學習到兒童雙語課程，從AI科技應用到永續議題融入，呈現外語教學系的多面向專業發展。從學生作品證明，語言教育不僅是知識傳遞，更結合科技應用、文化理解與社會議題意識。未來，外語教學系將持續培育具國際視野與創新思維的語言教育人才。