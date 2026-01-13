文藻外大攜手秀威資訊培育跨域國際人才

▲文藻外語大學與秀威資訊簽署合作備忘錄，共同培育跨域國際人才。文藻外大莊慧玲校長（左3）、秀威資訊宋正坤總經理（右4）與出席觀禮人員於儀式後合影。

【記者 王雯玲／高雄 報導】文藻外語大學日前與秀威資訊科技股份有限公司簽署學術（產學）合作與交流備忘錄，未來雙方將在學術出版、教師與業界交流、學生實習及研討會等面向展開密切合作，透過結合學術研究與數位出版，為高等教育與產學人才培育注入新動能。

簽約儀式由文藻外大校長莊慧玲與秀威資訊科技股份有限公司總經理宋正坤代表簽署，未來雙方將推動學術著作與專書出版合作，採合作出版、代印代售及合作發行等多元模式，並進一步開展教師研習、業界專家協同教學、學生課程與實習、營隊與培訓，以及學術研討會與展覽等多元產學合作項目。

文藻外大校長莊慧玲致詞時表示，文藻創校以來秉持國際化與多元語言教育的核心理念治學，期盼透過此次產學合作，深化課程設計、師資交流、學生培育及學術出版上合作，培育兼具專業實力與跨域能力的優質國際人才。

秀威資訊總經理宋正坤表示，出版業正快速數位化，雙方合作將運用數位出版與隨選列印（POD）技術，提升學術成果的出版彈性與流通效率。他期盼未來能透過合作，促進學術與產業實務的接軌，打造更完整的人才培育生態。

簽約現場邀請多名產官學界人士觀禮，包括中央通訊社數位新聞中心主任編輯羅廣仁、外交部機要事務辦公室參事李玟，以及文藻校友─星展銀行（台灣）資深副總裁黃俊銘，共同見證合作，開啟新篇章。（圖／記者王雯玲翻攝）