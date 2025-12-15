文藻外大校慶感恩音樂會 喜迎創校60周年

▲文藻外語大學迎接明年創校60周年，舉辦「校慶感恩音樂會」，邀請國內知名慕恩室內樂團與世紀合唱團聯袂演出，以悠揚樂聲為校慶系列活動揭開溫馨序幕。

【記者 王雯玲／高雄 報導】文藻外語大學為迎接明年創校60周年，12日晚間盛大舉辦「校慶感恩音樂會」，邀請國內知名的慕恩室內樂團與世紀合唱團聯袂演出，為校慶系列活動揭開溫馨序幕，也向長年支持文藻發展的師生、校友及社會各界表達誠摯謝意。

文藻校慶感恩音樂會曲目涵蓋多首世界經典名曲，包括《Babajetu主禱文》、《奇異恩典》、《藍色多瑙河》、歌劇《卡門》選曲及韓德爾《Hallelujah》等作品，並融入台灣民謠組曲，展現多元文化交融的音樂饗宴。演出團隊更特別編排《生日快樂變奏曲》及重新編曲的文藻校歌，象徵對學校一甲子辦學歷程的祝賀與致敬，現場掌聲不斷，氣氛溫馨感人。

此次音樂會由文藻第6屆英文科校友林梅芬與其夫婿熊飛熊共同促成，以音樂回饋母校，體現校友情繫文藻、感恩傳承的深厚情誼。文藻外大校長莊慧玲於閉幕致辭中，盛讚慕恩室內樂團與世紀合唱團的專業與用心，為校慶活動帶來感動人心的高水準演出。

莊慧玲校長進一步指出，文藻走過60年，特別感念創校修女、歷任師長及社會各界的支持，尤其音樂會中參與演出的音樂家與合唱團師生，皆是文藻重要的恩人。她於現場頒發感謝狀予慕恩室內樂團團長熊飛熊及世紀合唱團團長李仁傑，並致贈吉祥物「文藻熊」，表達誠摯謝意。

慕恩室內樂團成立於2014年，由聲樂家熊飛熊與美籍指揮Dr. Joe Noble共同號召青年音樂家組成，團員畢業於台灣、美國、法國、德國、日本及奧地利等知名音樂學府，多具演奏學最高文憑與碩博士學位。此次以鋼琴六重奏形式登台，結合鋼琴與弦樂，演繹多首耳熟能詳的中外名曲，為文藻60周年獻上祝福。

此外，成立於1992年的世紀合唱團，團員約140人，都是來自高屏地區各級學校熱愛歌唱的成員，演出經驗豐富，曾受邀前往梵蒂岡聖彼得大教堂、德國科隆大教堂、雪梨歌劇院及西班牙巴塞隆納聖家堂等國際知名場館演出，深獲好評。

文藻校慶感恩音樂會吸引許多師生、退休教師、校友及外籍人士踴躍參與，主辦單位公關室也於中場準備茶點，讓來賓在音樂與交流中共享藝文饗宴。文藻外語大學創立於1966年，以跨域與國際化教育雙軸並進，培育具備語言能力、科技素養與跨文化溝通的國際專業人才。今年校慶系列活動除音樂會外，亦規畫近百項慶祝活動，慶祝活動將持續至明（115）年10月底，持續迎向下一個嶄新里程碑。（圖／記者王雯玲翻攝）