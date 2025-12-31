文藻外大結盟空軍官校 攜手共育國際跨域專業人才

文藻外語大學今（卅一）日與空軍軍官學校簽署策略聯盟協議書，未來雙方將在跨校選修課程、師資交流、學術合作及學生培育等面向展開密切合作，並強化語言教育與國防專業的跨域連結，為高等教育與國際人才培育注入新動能。(見圖)

主辦單位今(卅一)日說明，簽約儀式在文藻外大舉行，由文藻校長莊慧玲與空軍官校校長黃盈捷代表簽署，未來雙方將推動大學部跨校選修課程、教師與人員交流、專家協同教學，以及學生專業課程、營隊與培訓活動等合作交流項目。

廣告 廣告

文藻外大校長莊慧玲表示，文藻創立於一九六六年，由天主教聖吳甦樂會修女創辦，因此國際化與多國語教育都是文藻的重要特色；文藻深耕多元語言教學，並將外語專業結合翻譯、國際事務、傳播藝術、數位內容應用與國際企業管理等領域。她也期盼，透過這次策略聯盟，深化雙方在課程、師資、學生交流與社會服務等層面的合作，培育具備國際視野與跨域能力的優質人才。

空軍官校校長黃盈捷指出，空軍為高度科技化且須與國際接軌的軍種，因此外語能力是軍官不可或缺的關鍵工具；空軍官校過去與文藻已有良好交流基礎，尤其近期透過英語歌唱比賽合作，更加感受到文藻師生的專業與熱情，成為促成這次結盟的重要契機。他期盼雙方未來能持續深化合作，攜手培育兼具專業實力、國際視野與責任感的新世代人才。

現場觀禮人員包括空軍官校教務處副處長李易虔中校、學務處長康閔翔上校、教學部主任陳膺中上校、通識中心主任林俊成上校、資圖中心主任郭禾君上校、應用外語系主任洪玉如教授等多名主管；而文藻外大則有教務長陳玉珍教授、研發長蔡介裕教授、國際文教暨涉外事務學院羅宜柔院長、雙語教育辦公室副召集人陳淑嬌教授、英文系主任葉佰賢教授、公關室林裕展主任等校內主管出席。

雙方於互贈紀念品時，文藻校長莊慧玲特別致贈吉祥物「文藻熊」，而空官校長黃盈捷則回贈「勇鷹號新式高級教練機模型」作為紀念。

締約後，雙方也將共同舉辦學術與教學研討會及相關展覽，深化學術與教學交流；同時，空軍官校也將輔導有志青年參與大學儲備軍官團，或於畢業後報考飛行常備軍官班，鼓勵學生投入國防事務，為國軍培育優秀新血。