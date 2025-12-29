文藻外大送愛進病房 雙語手偶劇為病童祝福

▲文藻外大師生以雙語手偶劇走進病房，溫馨陪伴病童。

【記者 王雯玲／高雄 報導】聖誕節前夕，文藻外語大學外語教學系師生走進高雄榮民總醫院三二兒童病房，透過精心編排的雙語手偶劇與聖誕歌謠，為住院病童與家屬送上滿滿的祝福，讓原本安靜的病房洋溢著笑聲與節慶的溫馨氣氛。

▲文藻外大師生走進醫院病房，透過雙語手偶劇與溫馨互動，為病童送上祝福與關懷。

這項愛心活動係由文藻外語大學的外語教學系結合「文藻螺絲釘‧鏈結世界心─科技送暖、永續傳情」大學社會責任（USR）計畫共同辦理，由文藻教授團隊帶領修習「兒童英語戲劇」課程的學生，將課堂所學帶進醫療場域第一線。外語教學系教師梅馨云及藍美華全程陪同，指導學生以戲劇、音樂與語言陪伴病童，讓學習與服務相互結合。

▲文藻外大教授團隊帶領學生走進醫療場域第一線，將課堂所學轉化為實際行動，透過戲劇、音樂與多語言互動，陪伴病童、傳遞溫暖。

由於演出時間正值孩童午睡時段，在醫院護理人員協助下，團隊逐一邀請病房中的孩子與家屬前來觀賞。隨著手偶劇登場，病房氣氛逐漸熱絡，不少孩子露出笑容，家屬也放下緊繃神情。原本寧靜的病房逐漸被期待與歡樂聲取代，也讓大學生哥哥姊姊們深受感動與鼓舞。

首場雙語手偶劇由外語教學系的外國學生與台灣學生共同演出，他們以精靈誤闖北極熊家庭的溫馨故事，引導孩童學習尊重他人。演出結束後，學生現場彈奏吉他，帶領大家合唱多首聖誕歌曲，病童與家屬跟著節奏搖鈴互動，場面氣氛溫馨。中場休息時，大學生陪伴孩童進行繪畫活動，為手偶角色塗上色彩，並在聊天中拉近彼此距離，也讓病童短暫忘卻身體的不適。

第二場手偶劇則透過小兔子與浣熊分配點心的故事，傳達分享與公平的概念，透過戲劇情節引導孩子思考如何解決衝突，最後在〈We Wish You A Merry Christmas〉的聖誕歌聲中落幕。

活動尾聲出現溫馨插曲，有兩名因午睡而錯過演出的病童，在家人陪同下趕至現場，因此文藻學生臨時加碼演出，讓孩子近距離與手偶互動，也逗得祖孫三代笑聲不斷。病童的祖母笑著說，孫子不會說英文的Merry Christmas，只會說「美美」聖誕快樂，也成為這場病房聖誕活動最動人的一句祝福。

此次聖誕關懷行動，體現文藻外語大學將課程學習與社會服務深度結合的教學特色，更讓學生在實作中體會陪伴、同理與付出的價值，為病童留下難忘而溫暖的聖誕回憶，也為社會注入一股柔軟而堅定的正向力量。（圖／記者王雯玲翻攝）