文藻外語大學志工團獲賴總統表揚 (圖)

生活中心／曾婕畇報導國旅與出國究竟哪個更划算、玩得更盡興，一直是許多人規劃假期時的熱門話題。近日有一名網友透露，自己即將轉換工作跑道，打算趁著離職後、到新公司報到前的空檔安排一趟旅行。不過由於真正能自由運用的時間僅剩3天，讓他苦惱究竟該選擇在國內走走，還是衝一波海外快閃行程。貼文曝光後掀起熱烈討論，不少人認為時間太短，就算飛日本或香港，也有不少時間耗在機場與交通上，不如留在台灣玩得更輕鬆。

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