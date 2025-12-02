文藻燃燈禮迎60周年 12米聖誕樹點亮校園

▲文藻外語大學舉辦聖誕燃燈禮迎接60周年，12米高聖誕樹璀璨點亮整座校園。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為迎接聖誕節到來，文藻外語大學12月1日晚間舉行一年一度的將臨期燃燈禮，主題為「家‧愛的所在」，近千名師生與校友齊聚操場，手持燭光排成一個巨型星星，在倒數聲中同步點亮高達12米的聖誕樹。燭光照亮整個夜空，也象徵文藻邁向創校60周年的璀璨。

文藻燃燈禮由吳甦樂教育中心主辦，典禮全程直播，讓全球校友零時差參與。節目一開始，由文藻管樂社與詠安內思合唱團帶來聖誕組曲，悠揚的樂聲讓校園充滿濃厚的節慶氛圍。點燈儀式從聖路濟亞傳光開始，小天使率先點燃手中蠟燭，再由校長莊慧玲接過這份光亮，依循天主教「將臨期」的傳統，點燃將臨圈象徵希望的第一根蠟燭，並帶領全場教職員工及學生向天主祈求祝福與恩典。

最受矚目的倒數點燈時刻，由師生及校友在場中央排成巨型星星，手中燭火同時燃起傳遞，一旁12米高的巨型聖誕樹也瞬間點亮，場面非常壯觀。今年更首度隔空與澳洲雪梨校友會會長陳韻筑、新加坡校友會會長番珍娟，以及越南校友會會長張勤芝連線，大家一同在線上歡慶，並在倒數計時後，同聲歡呼「文藻60‧生日快樂」，留下珍貴同框的畫面。

今年文藻燃燈禮吸引多名外國學生參與，包括來自荷蘭、阿根廷、波蘭、薩爾瓦多及印尼的新生。許多外國學生表示，這是他們首次在台灣體驗聖誕節，能在文藻感受到這份「家一般的溫暖」，讓他們覺得格外溫馨難忘。英文系、西文系四年級學生也分享他們從大一到大四，年年參加燃燈禮，而每年小天使的傳光儀式，更提醒他們要保持向前看的態度，期許自己成為一個帶給他人溫度的人。

今年文藻以「家‧愛的所在Together in One Light」作為天主教學校周的系列活動主題，呼應聖誕節象徵的愛與分享，也象徵文藻60年來以人為本、以愛相連的辦學精神。文藻如同一個陪伴成長的家，真正的光來自彼此相愛，期盼在迎向校慶的重要時刻，以光與愛邁向下一個里程碑。

文藻今年聖誕節系列活動搭配生命教育推廣校園和平，包括「心靈 Reset：與自己和好」、「微光郵局：與他人和好」、「Peace Station：與世界和好」等主題活動，以及12月6日（周六）慈善義賣園遊會、12月24日（周三）校園報佳音與子夜彌撒、12月25日（周四）天明彌撒等。文藻也響應天主教學校周的共同關懷行動，將今年義賣所得捐贈予「財團法人天主教善牧基金會台南嬰兒之家」，期望以實際行動傳遞希望、愛與關懷。（圖／記者王雯玲翻攝）