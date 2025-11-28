文藻舉辦金電光MV大賽 鼓勵青年培養影像敘事能力

南部中心／陳家祥、蘇晟維 高雄報導

為了鼓勵年輕世代能透過MV創作，培養影像的敘事能力，文藻外語大學傳播藝術系主辦了"2025金電光MV大賽"，取得了包括滅火器等五組藝人團體授權，邀請全國的高中及大學生以這些曲目製作專屬MV，28日在高雄舉辦頒獎典禮，更以比照大型頒獎典禮的規格來舉辦。

文藻外語大學舉辦"金電光MV大賽"，28日舉辦頒獎典禮。（圖／民視新聞）

樂團"普通隊長"在台上嗨唱"打氣歌"，台下的學生也都聽得很開心，不過這場金電光MV大賽，可是出了考題，獲得包括普通隊長、滅火器、孩子王等五組歌手與樂團授權歌曲，要考驗年輕世代用影像傳遞音樂的能力，文藻外語大學傳播藝術系主任連俐俐表示，「透過今天的頒獎我也覺得非常的感動，因為可以看到這些青年學子們，他們對於音樂的熱愛，還有對於影像的一個熱情。」

透過歌曲授權的模式，希望讓學生能在更貼近流行產業的條件下進行創作，更希望提升作品品質、與產業接軌，頒獎典禮更是比照大型影視典禮規格打造，最後有30件作品成功入圍決選，評審黃婕妤認為，「入選的作品中，我們看到非常多學生，我自己觀察，我覺得很多是著重在於敘事MV上面，就是學生們還是非常喜歡，用故事的方式去表達，他們對於一首歌的感覺。」

評審鄔鶴宏認為，「AI整個來臨我們肉眼可見的就是，這個時代這個產業一定會被改變，但是不會變的，就是我們創作者的創作初心，因為那都只是工具，回到這個比賽我覺得非常好，就是我們可以看到這些創作者們，他們還是很真心地去想著，怎麼去創作怎麼去說故事。」不但要考驗影像的敘事能力，也得與音樂契合，希望提供青年更優質的MV創作競賽平台，更盼在AI潮流下，依然能創作拍攝出感動人心的優秀作品。

