文藻華語教師赴越南任教計畫 2/25報名截止

▲115年華語教師赴越南學校任教遴選作業開跑，華師招募說明會。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為持續推動華語教育國際化，培育具國際視野華語教學人才，文藻外語大學華語中心辦理115年教育部華語教師赴越南（含寮國）學校任教招募，網路報名自即日起至2月25日止，歡迎具備華語文教學專業知能與服務熱忱的優秀教師踴躍報名。

▲文藻外語大學赴越南辦理華語教學研習。

教育部自2006年起，每年均選派優秀華語教師赴越南各大學任教。隨著越南經濟持續成長，並在臺越教育與人才交流持續深化下，越南各地對華語學習的需求明顯攀升，華語教學人才需求隨之增加。今（115）年，文藻外語大學越南華師薦送團隊預計招募17名華語教師，前往越南及寮國共11所學校任教，越南教學對象以大學生為主，寮國學校教學對象涵蓋中學生。

▲文藻外語大學參與越南姊妹校校慶。

凡具有中華民國國籍，具備2年以上對外華語文教學經驗，並持有教育部華語文教學能力認證證書或符合相關外語能力條件者，均可報名參加遴選。

凡經遴選通過並獲教育部薦送出國任教的華語教師，將由教育部補助來回直接航程經濟艙機票1次（於補助上限750美元內核實撥付）、每月生活費1,700美元，及一次教材教具費300美元。各任教學校亦將提供當地教學津貼，並依各校條件提供不同配套措施，如教師膳宿、醫療保險或簽證補助，協助教師安心投入海外教學工作。

有意報名者，請於2月25日前，先至「臺灣華語教育資源中心」完成註冊並填寫基本資料（https://lmit.edu.tw/sc/login），再將履歷下載後上傳至指定報名表單（https://forms.gle/QKGFtr4AuMHcXLhA8）完成報名程序。相關遴選資訊亦可至臺灣華語教育資源中心查詢（https://lmit.edu.tw/sc/world_detail_edu/1292），或洽詢文藻外語大學華語中心（07）342-6031轉分機3308黃小姐、分機3309陳小姐。（圖／記者王雯玲翻攝）