文藻迎創校60周年 富樂夢慨捐百萬助教育

▲文藻外大迎創校60周年，富樂夢教育基金會慨捐百萬助學，由文藻莊慧玲校長(左四)致贈感謝狀。(圖右四)沈坤照創辦人暨董事長、沈蔡來順董事長(右三)、沈青縈董事(右一)、沈青樺董事(左三)共同觀禮。

【記者 王雯玲／高雄 報導】文藻外語大學今年即將迎來創校60周年的重要里程碑，富樂夢教育基金會慷慨捐贈新台幣100萬元，支持學校各項教育計畫。文藻外大校長莊慧玲親自前往拜會，並代表學校致贈感謝狀，感謝企業長期對教育與人才培育的支持。

會當日，富樂夢教育基金會創辦人暨董事長沈坤照、董事長沈蔡來順，以及董事沈青縈、沈青樺皆到場接待，文藻董事于乃鳳與吳甦樂人文學院院長李雪甄也一同參與。莊慧玲校長特別感謝沈董事長在事業繁忙之餘，仍持續投入教育公益，為下一代的學習與成長提供資源與支持。學校將持續善用此次捐贈資源，打造更多教育與實務結合的學習機會，培育具國際視野與跨域能力的新世代人才。

富樂夢教育基金會長期支持文藻外大教育計畫，包括「文藻X富樂夢 Light Up Your Dreams夢想起飛雙語學習平台」，自112年開台以來，推出多元英語學習與全球議題、科技應用、生活旅遊、就業創業等影音課程，適合各年齡層學習者自主上網學習。

此外，文藻吳甦樂人文學院日前舉辦的「第三屆文藻STEAM盃Minecraft實體化：虛轉實空間設計競賽」也再度獲得富樂夢教育基金會贊助。此行校方更提出建置STEAM特色教室的規劃，期待未來教育與產業結合的創新動能得以延續。富樂夢教育基金會此次捐贈不僅肯定了文藻外大辦學成果，更象徵雙方長期穩固的夥伴關係，為學生開拓廣闊的發展空間。（圖／記者王雯玲翻攝）