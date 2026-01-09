文藻60周年校慶募款 孫慧芳慨捐百萬助母校

▲文藻外語大學英文系孫慧芳校友(左四）慷慨捐贈新台幣百萬元，支持母校推動校務與育才助學。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為響應文藻外語大學60周年校慶捐款活動，英文系校友孫慧芳（五專第8屆）在關心母校發展之餘，近日也以個人名義慷慨捐贈新台幣100萬元，支持學校推動校務與育才助學。文藻外大今日舉行捐資表揚暨感恩儀式，由校長莊慧玲代表致贈紀念水晶獎牌，感謝校友多年來的支持，現場氣氛溫馨隆重。

莊慧玲校長表示，孫慧芳校友以實際行動回饋母校，展現與文藻近50年的深厚情誼，不僅為學校挹注重要資源，也為校友樹立良好典範。莊校長指出，孫慧芳校友在專業領域表現卓越，並長期投入校友服務，曾擔任文藻校友總會理事長，為母校挹注資源，成為最強後盾。

孫慧芳校友則表示，她一直珍視與母校的情誼，雖然曾因工作繁忙而與母校短暫失聯，但經由恩師牽線重新建立連結，並深刻感受到校友間的深厚情感。她希望自己的捐助能發揮「拋磚引玉」的作用，鼓勵更多校友回饋母校。

孫慧芳校友在擔任文藻外語大學校友總會理事長期間，積極推動募款與多元校友活動，首度於高雄漢神巨蛋舉辦大型募款義賣活動，成效亮眼，並成功爭取教育部加倍補助經濟不利學生，為母校挹注更多辦學資源。同時，她也親赴海外，協助成立馬來西亞校友會，並遠赴歐洲參與校友活動，即使途中曾遭遇護照遺失、財物被竊等突發狀況，仍堅持完成任務，展現高度責任感與服務精神。

感恩儀式最後，播放孫慧芳校友專訪影片，回顧她多年來回饋母校的心路歷程。孫慧芳校友目前擔任麒鑫投資公司資深副總經理，曾任文藻外語大學校友總會理事長。這筆百萬元捐款將納入「文藻60・募愛前行」募款專案，持續支持校務發展，培育更多具跨域能力的國際專業人才。（圖／記者王雯玲翻攝）