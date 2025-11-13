文藻STEAM盃數學競賽 虛實整合創意

將虛擬創意化為現實建築，學生用數學與設計打造跨域學習力！文藻外大吳甦樂人文學院近日舉辦「第三屆文藻STEAM盃Minecraft實體化：虛轉實空間設計競賽」，結合數位建模與摺紙創作，鼓勵學生從幾何原理出發，將3D虛擬建築轉化為實體作品；該競賽獲得富樂夢教育基金會與日月光半導體兩家企業贊助支持，攜手推動STEAM教育，展現教育與產業融合的創新動能。

該競賽由文藻外大通識教育中心以「五專數學（二）」課程為基礎，結合教學與實作，吸引約二百名師生參與；主辦單位以全球知名3D建構遊戲《Minecraft》為發想，學生先以電腦軟體進行空間建模，再以摺紙技巧製作方塊與幾何構件，組合出創意建築或主題場景。該活動採限時實作並於現場發表，由評審依創意、構想、技巧與團隊協作等面向評分。

歷經四小時激戰後，五專西班牙文科團隊以「未來之輪」奪冠，作品靈感來自倫敦眼（London Eye）摩天輪，象徵時間與希望，其造型與結構兼具藝術與數理美感；五專英文科A班作品「高流兔」則獲得第二名，他們以高雄流行音樂中心為靈感，融合紙鶴、小船與港灣景緻，展現童趣與地方文化創意；另外，「杜芬舒斯邪惡公司」、「聖誕節限定羅馬競技場」與「跨越時空的對視」等十二件作品，也展現學生細膩的創意思維與團隊精神，令人耳目一新。

文藻外大校長莊慧玲特別到場為選手加油打氣，她表示，競賽成果顯示學生能將數學知識延伸至創意設計領域，體現文藻推動跨域整合與全人教育的精神。致力於推廣環保無毒文具的富樂夢公司，由副董事長沈青縈帶領公司研發與設計團隊，以及文藻外籍校友一同參與活動，沈青縈致詞時指出，文藻學生展現的團隊合作與創意思考能力，正是企業最重視的核心素養，她非常肯定文藻舉辦這場有意義的競賽活動。

主辦單位吳甦樂人文學院李雪甄院長強調，文藻持續以STEAM教育為核心推動創新教學，並結合科學、科技、工程、藝術與數學等多元面向，讓學生從動手實作中學習解決問題，培養跨域思維與創新能力；未來吳甦樂人文學院也將與更多企業合作，打造兼具教育與產業實踐的合作平台。