文藻USR團隊前進蚵寮 創意英語課程融入永續理念

▲文藻外語大學社會責任USR計畫「文藻螺絲釘‧鏈結世界心─科技送暖、永續傳情」團隊，前往高雄蚵寮國中舉辦期末慶賀活動。

【記者 王雯玲／高雄 報導】文藻外語大學的大學社會責任USR計畫「文藻螺絲釘‧鏈結世界心─科技送暖、永續傳情」團隊，日前親赴高雄市梓官區的蚵寮國小及蚵寮國中舉辦期末慶賀活動，也為本學期USR創意英語線上課程畫下溫馨句點。該課程結合英語學習、戲劇創作與永續教育，透過陪伴與互動，引導學生在學習中建立自信，也展現大學落實社會責任的實際行動。

活動由文藻外語教學系副教授藍美華率領團隊展開，首站來到蚵寮國小，為參與創意英語線上課程的10名學童舉行期末活動，並頒發「英語小達人」與「英語堅持小超人」等獎項，肯定學生在課程中的投入與成長，同時送上期初承諾的驚喜禮物與聖誕小禮，肯定學生在英語學習中的努力，以及勇於表達自我與不放棄的精神。

在分享時間中，學生踴躍暢談線上課程的學習心得，並提到透過英語課程認識SDGs永續發展概念，進一步理解守護地球的重要性，多名學童特別感謝文藻外大的哥哥姊姊們，在線上課程中的耐心陪伴與指導。

隨後團隊前往蚵寮國中，展開結合英語、戲劇與環保理念的「Green Xmas」主題活動。文藻USR團隊帶領學生完成「創意糖果蜘蛛」手作，並演出原創英語手偶劇《The Spider’s Green Xmas Party》，透過森林動物用環境友善方式準備聖誕禮物的故事情節，傳遞減廢、再生與關懷他人的永續精神。活動最後，全體學生手持自製手偶，一同合唱聖誕歌曲，現場氣氛溫馨。

此次文藻團隊也運用AI工具創作主題曲《Green Xmas with Love and Care》，讓學生在英語學習、手偶劇以及手作體驗中，自然理解環境保護與永續行動的重要性。活動尾聲，文藻團隊為14名蚵寮國中學生舉行期末頒獎典禮。文藻USR團隊走入校園，用創意英語線上課程陪伴學童，並建立他們的學習信心，提供偏鄉學童更多元的學習動能。（圖／記者王雯玲翻攝）