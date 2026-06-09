文藻USR志工團展現青年影響力獲總統表揚

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文藻外語大學教師團隊今年1月前往馬來西亞砂勞越進行教育交流與實地訪視，深入了解伊班族學童學習需求。 （文藻外大提供）

記者王正平/高雄報導

文藻外語大學的《文藻螺絲釘．鏈結世界心－科技送暖、永續傳情》大學社會責任（USR）計畫，長期以線上英語教學投入馬來西亞砂勞越偏鄉教育服務；文藻志工團隊因表現優異獲選進入總統府，接受總統賴清德的接見表揚。

文藻USR團隊透過基督教芥菜種會媒合服務場域，自114年1月起服務砂勞越SK Nanga Meluan小學，陪伴當地原住民伊班族學童，以英語教育為核心，結合環境永續與健康促進等主題，透過互動課程、團體活動、文化交流及社區互動，引導學生學習英語，並在跨文化情境中拓展國際視野，迄今已累計完成18次線上英語課程。

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該計畫由文藻USR團隊推動，總計畫主持人為國際企業管理系副教授廖俊芳，砂勞越課程則由英文系教師兼原住民族學生資源中心主任張純華主責規劃，並由翻譯系副教授陳虹秀及外語教學系副教授藍美華共同支援，整合跨系專業，建構遠距教學模式。本學期共有13名學生志工，分別來自英文系、法文系、日文系、翻譯系等，共同投入課程設計與跨文化教學實踐。

歷經3個學期、共18次線上課程的跨國陪伴，志工學生在成果分享時表示，原本以為是在教英文，後來才發現，陪伴比教學進度更重要。在長期互動過程中，學生逐漸理解教育不僅是知識傳遞，更是關係建立與生命交流，也重新認識國際志工服務的核心價值。參與學生也指出，此次服務讓專業所學得以實踐，更深刻體會教育力量來自真誠陪伴與持續連結，並逐步內化文藻3L精神，轉化為自身學習態度與服務信念。

代表參與總統接見的志工總召李忻恩表示，此次進入總統府不僅是一份榮耀，更是一份責任。她指出，在與各國青年交流過程中，深刻感受到台灣在政府與學校支持下，推動青年國際服務的資源珍貴，未來將持續以謙卑與學習態度投入跨文化教育，讓語言成為連結世界的橋樑。

今年暑假，在教育部青年發展署「青年海外志工服務隊計畫」支持下，文藻將有7名學生及2名帶隊教師前往大馬砂勞越，展開首次實體營隊服務，深化交流與教育陪伴。學生透過跨領域合作，共同設計英語課程、環境與健康教育活動及文化交流內容，希望將線上建立的陪伴關係延伸至實體互動。

砂勞越國際志工指導老師張純華表示，線上課程最大的挑戰來自偏鄉地區的設備與基礎建設限制。例如，在線上課程期間，曾遇到停電、網路不穩及設備不足等情況，部分課程需共用同一台筆記型電腦進行學習，甚至依靠筆電內建音訊收聽課程內容。目前團隊正規劃募集行動投影機與音響設備，期望改善在地學習條件，確保教育陪伴不中斷。

張純華進一步指出，此次USR砂勞越國際志工計畫獲總統接見肯定，展現青年以行動實踐社會責任的成果。未來將持續深化跨國教育合作，推動長期陪伴機制，以「Sharing Language, Sharing Love」為核心精神，讓教育行動跨越語言與距離，持續延伸至更多需要的角落。