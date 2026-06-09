文藻USR志工團接受總統表揚 展現青年影響力

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▲文藻外語大學砂勞越國際志工總召李忻恩(第二排左三)，代表學校進入總統府，參與「115年總統接見青年海外和平志工團代表」活動，接受總統親自接見與授旗。

【記者 王雯玲／高雄 報導】文藻外語大學的《文藻螺絲釘．鏈結世界心－科技送暖、永續傳情》大學社會責任（USR）計畫，長期以線上英語教學投入馬來西亞砂勞越偏鄉教育服務。日前，文藻志工團隊因表現優異獲選進入總統府，接受總統賴清德的接見表揚。

文藻USR團隊透過基督教芥菜種會媒合服務場域，自114年1月起服務砂勞越SK Nanga Meluan小學，陪伴當地原住民伊班族（Iban）學童，以英語教育為核心，結合環境永續（SDGs）與健康促進等主題，透過互動課程、團體活動、文化交流及社區互動，引導學生學習英語，並在跨文化情境中拓展國際視野，迄今已累計完成18次線上英語課程。

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▲文藻小螺絲釘USR計畫，總計畫主持人國際企業管理系教師廖俊芳(第二排左六)、英文系教師兼原住民族學生資源中心主任張純華(第二排左四)及外語教學系教師藍美華(第二排左五)前往砂勞越實際踩點，與當地師生合影。

該計畫由文藻USR團隊推動，總計畫主持人為國際企業管理系副教授廖俊芳，砂勞越課程則由英文系教師兼原住民資源中心主任張純華主責規劃，並由翻譯系副教授陳虹秀及外語教學系副教授藍美華共同支援，整合跨系專業，建構遠距教學模式。本學期共有13名學生志工，分別來自英文系、法文系、日文系、翻譯系等，共同投入課程設計與跨文化教學實踐。

歷經3個學期、共18次線上課程的跨國陪伴，志工學生在成果分享時表示，原本以為是在教英文，後來才發現，陪伴比教學進度更重要。在長期互動過程中，學生逐漸理解教育不僅是知識傳遞，更是關係建立與生命交流，也重新認識國際志工服務的核心價值。參與學生也指出，此次服務讓專業所學得以實踐，更深刻體會教育力量來自真誠陪伴與持續連結，並逐步內化文藻3L精神（Life熱愛生命、Language樂於溝通、Leadership具基督服務領導精神），轉化為自身學習態度與服務信念。

代表參與總統接見的志工總召李忻恩表示，此次進入總統府不僅是一份榮耀，更是一份責任。她指出，在與各國青年交流過程中，深刻感受到台灣在政府與學校支持下，推動青年國際服務的資源珍貴，未來將持續以謙卑與學習態度投入跨文化教育，讓語言成為連結世界的橋樑。

今年暑假，在教育部青年發展署「青年海外志工服務隊計畫」支持下，文藻將有7名學生及2名帶隊教師前往大馬砂勞越，展開首次實體營隊服務，深化交流與教育陪伴。學生透過跨領域合作，共同設計英語課程、環境與健康教育活動及文化交流內容，希望將線上建立的陪伴關係延伸至實體互動。

砂勞越國際志工指導老師張純華表示，線上課程最大的挑戰來自偏鄉地區的設備與基礎建設限制。例如，在線上課程期間，曾遇到停電、網路不穩及設備不足等情況，部分課程需共用同一台筆記型電腦進行學習，甚至依靠筆電內建音訊收聽課程內容。目前團隊正規劃募集行動投影機與音響設備，期望改善在地學習條件，確保教育陪伴不中斷。

張純華進一步指出，此次USR砂勞越國際志工計畫獲總統接見肯定，展現青年以行動實踐社會責任的成果。未來將持續深化跨國教育合作，推動長期陪伴機制，以「Sharing Language, Sharing Love」為核心精神，讓教育行動跨越語言與距離，持續延伸至更多需要的角落。（圖／青年發展署提供）