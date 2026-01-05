文觀局打假 籲民眾勿受騙

市政府文化觀光局指出，近期社群媒體出現不明人士或單位，冒用該局「2025當代展《WE ARE ME│我(們)到此一遊》」名義，對外進行徵才或招募相關人員，並透過非官方管道聯繫民眾一事，文化觀光局特此澄清聲明，上述徵才或招募訊息，皆非該局所發布，亦與該局無任何關聯，純屬不實訊息，疑涉詐騙行為。

江亭玫局長表示，近期已有大量詐騙資訊於各網路平台流竄，並以冒用機關名義，進行個人資料或金錢詐騙；文化觀光局再次強調，該局所有正式展覽資訊、徵才公告或合作招募，皆僅透過該局官方網站、官方社群平台或正式公告管道發布，不會要求民眾透過私人帳號聯繫、加入不明群組，亦不會要求提前繳交任何費用或提供個人金融相關資訊。

文觀局籲請眾提高警覺，切勿輕信來源不明之徵才訊息；有疑問請撥打該局查證電話：（02）2422-4170分機282。