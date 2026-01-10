文言文不只是死背考題 新北8篇教案讓古人帶領學子社會情緒學習

〔記者黃子暘／新北報導〕古代文學也能融合現代心理學，成為學子情緒理解的學習入口。新北市教育局副局長劉明超指出，市府自2023年起系統性推動社會情緒學習(SEL)，已培育200多位種子教師，近期與攜手國立台灣師範大學與中華未來學校教育學會合作推動「SEL融入國語文課程(文言文)教案教材設計與發展」，近期共完成8篇教案，希望讓古人的生命智慧成為學生面對壓力、調節情緒的重要學習資源。

劉明超表示，推動SEL融入國語文課程的核心精神在於「不額外增加課程負擔」，而是讓學生在既有的閱讀與討論歷程中，循序培養情緒識別、表達與調節能力，也讓文言文不再只是為考試而學的背誦內容，讓學生看見經典文學的當代價值與人文深度。

教育局指出，這次成果發表共完成8篇教案，參與學校包括海山高中、新北高中、三民高中、清水高中、徐匯高中、南山高中及金陵女中，並透過與台師大教授群定期交流，發展出具研究基礎且可落實課堂的教學模式。

教育局介紹，其中有教師在「赤壁賦」教學中，透過「情緒便利貼」與「情緒折線圖」與AI對話，模擬蘇軾面對「努力未必有結果」與「挫折沮喪」的困境，體悟「清風明月」象徵的觀點轉化；「鴻門宴」課程中，則有教師運用S-B-I-O-R(情境、行為、影響、選擇、修復)模式來拆解角色行動，引導學生進入劉邦或項羽的視角覺察權力張力與情緒壓力，並分析張良如何以精準溝通與禮節化解危機。

教育局補充，完成的8篇教案同步製作為移動式展示海報，提供新北市各校巡迴觀摩，相關教材將公告於「新北市高中與大學共創學習媒合平台」，供教師下載運用。

