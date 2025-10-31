【一文讀懂】極致遠攝、雙晶片加持 vivo X300價格、優惠、功能全曝光

記者李鴻典／台北報導

全球手機影像邁入新紀元，vivo今(31)日再次攜手聯發科技與蔡司，推出全新vivo X300極限旗艦系列。vivo X300 Pro推出16GB RAM+512GB ROM，沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑四色，建議售價 37990元；X300推出12GB RAM+256GB ROM，晴空藍、星辰黑、山嵐紫、晨曦粉四色，建議售價30990元。

vivo今(31)日再次攜手聯發科技與蔡司，推出全新vivo X300極限旗艦系列。

vivo祭出總價值超過300萬元的超級寵粉預購方案，即日起至11月9日，凡於指定通路預購X300系列並完成官網登錄，即有機會獲得超人氣演唱會門票與世界五大洲奢旅雙人遊。凡於vivo全台官方體驗店預購X300系列，持指定舊機系列舊換新最高現折10,000元。

一文讀懂vivo X300。

vivo X300系列蔡司影像 遠超所見 蔡司2億超清鏡頭 開啟億級影像新高度

vivo與蔡司再度攜手推出全新X300系列，搭載突破性2億畫素蔡司超清鏡頭與支援外接2.35x長焦增距鏡，，X300系列作為系列巔峰之作，跳脫規格疊加進而展開一場光學與運算的雙重革新，扎實地從技術上實現有感飛躍，重新定義「遠、清、真」的行動影像標準。

X300系列搭載突破性2億畫素蔡司超清鏡頭。

X300 Pro搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭與HPB訂製感光元件，結合浮動潛望鏡組設計，讓拍攝不再受限於距離與光線，創作自由無限延展。1/1.4吋超大感光元件配合蔡司APO頂級色差控制技術，以及升級版的蔡司T*鍍膜，有效抑制眩光與鬼影，讓畫面純淨透亮、細節生動。並具備CIPA 5.5單眼級防手震，即使手持拍攝亦能穩定清晰，不論遠景、夜景、人像都能呈現如電影鏡頭般的深邃層次。

vivo X300搭載2億畫素蔡司主鏡頭，即使身處遠距場景，也能精準捕捉每一絲細節。完整實現「先拍攝後構圖」的創作自由，從長焦到微距，甚至透過AI電影分鏡模式，都能以億級畫素隨心裁切、構築個人風格的敘事畫面，實現真正的「億」圖裁多圖。vivo X300搭載獨家5000萬APO超級長焦鏡頭與蔡司5000萬超清前鏡頭，無論遠距或近拍，都能精準呈現細膩人像。全球首發藍圖X索尼LYT-602感光元件，結合CIPA 4.5級專業級防手震，使每一個焦段都能穩定出片，手持亦能捕捉清晰畫面。

聯發科技旗艦晶片天璣9500與vivo自研影像晶片「雙晶合體」 引領旗艦新標竿

為打造更流暢、智慧的使用體驗，vivo長期深耕軟硬體一體化技術，攜手聯發科技深度共築「雙晶合體」架構，重新定義旗艦晶片的極限實力。全新天璣9500旗艦晶片搭載vivo V3+，將消費者真實場景需求、晶片技術與影像算法完美融合，將演算法與硬體能效深度整合，讓每一次啟動、對焦、快門都快如即念。天璣9500全新第三代全大核CPU帶來強勁效能與能效突破，單核性能提升32%、多核性能提升17%，峰值功耗降低37%；同時GPU峰值性能提升33%，為手機呈現如主機級的光影細節與流暢體驗。配合vivo藍晶晶片技術棧深度釋放天璣9500底層潛能，操作反應靈敏如思考本能。

全新天璣9500旗艦晶片搭載vivo V3+。

vivo定義天璣9500的影像超能效NPU區域，進一步賦予X300系列精準且疾速的追焦能力。基於藍圖極限追焦演算法，X300 Pro可實現480mm+超遠距運動抓拍，在追焦、對焦與長焦捕捉上達到「快、準、清」的專業水準，將每一幀影像凝結科技與藝術的完美瞬間。

X300 Pro更搭載藍圖自研影像晶片VS1，採用6nm製程工藝，最高每秒可完成80萬億次運算，不僅縮短成片時間，也帶來更高清晰度與低雜訊的人像表現。在藍圖影像雙晶片的加持下，X300 Pro成就業界最高影片規格，成為蔡司2億影片之王，支援4K 60fps電影人像錄影與4K 120fps防手震錄影，影像處理能力遠超傳統相機，讓成片速度更快、畫質更清晰。

X300系列支援業界罕見的「攝錄同步」技術，在錄影時同時拍照，依然保持旗艦級畫質。不同於市面上以截圖取代拍照的方案，vivo透過雙影像晶片同步運算，確保每一幀都是完整成像。即使是高速運動、遠距場景，也能一鍵記錄清晰動人瞬間。

全新OriginOS 6打破操作邊界 帶來流暢直覺的智慧體驗

vivo持續以軟硬體一體化實力，引領行動體驗的進化。全新作業系統OriginOS 6，以更智慧、更流暢的互動體驗，重新定義行動操作的極致。全新Always On Display能以低亮度持續顯示重要資訊，即使螢幕關閉也不錯過任何動態。原子島則可即時辨識複製文字內容，並主動提供對應操作建議，如快速撥號、開啟地圖等，讓每一步更高效便捷。OriginOS 6更進一步開啟跨應用的無縫分享體驗，使用者可直接拖曳照片、影片、文字或檔案至指定應用程式或捷徑，秒速完成分享。全新一碰傳功能打破作業系統藩籬，實現Android與iOS之間的一觸即傳，無論影像、影片或檔案，皆能秒速完成分享。vivo辦公套件則讓手機與電腦的界線徹底消融，支援Windows與Mac雙系統間的鏡像投影與檔案傳輸，從工作到生活，皆能流暢切換。OriginOS 6 不僅是一場系統升級，更揭開行動智慧的新篇章。全新私密空間功能，能將個人檔案、照片與應用程式安全儲存在加密環境中，與原手機系統完全隔離，打造專屬的隱私防護層。

AI風景大師一鍵變換光影時刻 重塑創作無限可能

隨著AI科技持續演進，vivo X300系列再次將行動影像推向全新高度，以AI技術開創更多元的創作體驗。全新AI風景大師運用AIGC生成技術，突破天候與光線限制，讓拍攝不再受時空束縛。無論是將晨曦瞬換為夜幕，或將烏雲化作晴空，都能以一鍵完成，還可自由套用油彩、動漫等創意風格，為影像注入藝術張力與可玩性。vivo以AI實力拓展影像邊界，讓AI不再只是輔助，而是創作者的延伸，讓靈感跨越現實。

滿電啟程 流暢同行最高 6,510mAh藍海電池與微弧直邊設計 讓精彩不間斷

全系列搭載第四代矽負極電池技術，突破能量密度極限，兼具更大容量與更薄機身。vivo X300 Pro 內建高達6,510mAh藍海電池，X300則配備6,040mAh電池，從晨啟至夜幕皆保持滿格續航，為使用者帶來無間斷的行動能量。X300 Pro以僅7.99mm的輕薄機身，結合6.78吋平面螢幕與微弧直邊中框，營造出穩定而優雅的握感。

背蓋採用懸浮水滴冷雕玻璃搭配絲絨玻璃工藝，推出沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑四款質感色系。X300延續系列一貫的美學設計語彙，擁有7.95mm機身厚度與僅190g的輕盈重量，搭載6.31吋螢幕輕巧之間展現旗艦風範。四色新裝晴空藍、星辰黑、山嵐紫、晨曦粉，成就風格與性能兼具的理想之作。

vivo豪寵粉 指定通路祭出總價值300萬元大禮 預購抽演唱會門票、豪奢旅遊金

vivo針對各通路推出多重好禮，不論線上或線下都能輕鬆入手心儀新機。即日起至11月9日，凡於vivo全台官方體驗店及官方商城預購，即可尊享原廠保固延長與螢幕意外保固等限時優惠。官方體驗店加碼祭出舊換新回饋，持X100-X200系列舊手機完成指定檢測並符合回收資格，全額付款換購X300系列可現抵最高10,000元；持X70-X90系列、X Fold 5舊手機者，亦可享最高8,000元折抵；持Samsung S系列或iPhone舊機者，亦可享最高8,000元折抵；持安卓其他舊機換購X300系列，則可現抵最高5,000元。舊機回收價值全額折抵新機，入手旗艦更無負擔。此次vivo也貼心為新加入的V粉推出專屬禮遇，凡於體驗店預購X300系列，即可獲得vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝組，開啟專屬於vivo的影像魅力體驗。

針對偏好線上購物的消費者，vivo同步推出加碼回饋，凡於官方商城預購，即贈統一超商禮券5,000元；於指定電商通路預購X300 Pro並完成登錄者，可獲得旅遊券5,000元；預購X300則可獲得vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝；於指定經銷通路參加預購的消費者，亦可享舊換新最高5,000元加碼優惠。針對指定通路vivo更祭出「五大洲奢旅追星三重加碼抽」，讓每位預購者都有機會成為幸運之星！凡於指定時間完成登錄，即有機會同時獲得巨星演唱會門票、世界五大洲奢華雙人旅遊，和vivo X300 Pro全能攝影師套裝，vivo以實際行動回饋V粉支持，誠意滿滿、好禮再升級，讓消費者在換機同時感受超越期待的旗艦禮遇。

vivo推出電信資費預購專案，搭配中華電信、台灣大哥大與遠傳電信指定資費方案，X300系列最低可0元起輕鬆入手。凡完成vivo官網登錄，即可抽vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝，並加碼贈送vivo Buds Air3耳機等好禮。針對各家電信，vivo也祭出豐富回饋，中華電信用戶搭配指定資費舊換新最高折抵3,000元，更可享VIP搭配指定資費續約購機折價最高5,000元，官網完成登錄再抽500趴vivo搖滾專區入場券；台灣大哥大預購完成登錄，可抽任天堂Switch 2及王心凌演唱會門票，並且搭配指定資費舊換新最高折抵3,000元；遠傳電信預購加碼舊換新最高折抵3,000元，VIP續約再享最高5,000元折價，官網登錄更可抽宇宙人演唱會門票，搭配指定方案享遠傳friDay影音暢看2個月、Spotify Premium首次訂閱前4個月免費、信用卡/無卡分期0利率，讓你輕鬆換新機，遠傳買空機再加碼送DJI手持攝影套件！多重優惠與專屬好禮同步加碼，X300系列不僅輕鬆入手，更化身演唱會與旅拍旗艦神機，捕捉每個精彩瞬間。

