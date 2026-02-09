文豪基金會攜手企業送暖 捐贈年節物資關懷三重弱勢





農曆春節將至，為關懷脆弱家庭，新北市私立文豪社會福利基金會結合正龍工程公司等關係企業，捐贈年節愛心物資給三重區弱勢家庭，今（9）日於三重社會福利大樓舉辦「春節嘉年華 溫心來作伴」關懷活動，企業志工到場協助三重社福中心社工與志工發放物資，提前為弱勢家庭送上祝福。

新北市政府社會局副局長許秀能代表受贈並致贈感謝牌表示，感謝文豪基金會匯集民間力量，捐贈麵條、餅乾等年節物資共180份；同時，社福中心也媒合多個民間單位，於現場提供年菜、保暖衣物及生活用品，滿足家戶多元需求，相關物資將透過三重社福中心配發給有需要的弱勢家庭。

文豪基金會董事長王致晴說，此次與正龍公司攜手捐贈180份年節物資，希望協助弱勢家庭安心迎接春節。為延續關懷行動，基金會亦規劃於今年3月再加碼捐贈200份民生物資，市值逾新臺幣20萬元，持續挹注家庭所需。

王致晴指出，「哪裡有需要，我們就去幫」，近年來與社福中心合作，深刻感受到專業社工的角色不可或缺，透過系統性媒合，才能將資源送到真正需要的家戶，未來也將持續與社會局攜手投入公益服務。

許秀能表示，無論是獎助金、急難救助或物資捐助，文豪基金會多次以實際行動關懷新北市弱勢家庭，且基金會更聘用專職社工投入服務，展現對專業社福工作的高度重視，市府深表肯定與感謝。

三重社福中心主任羅惠玲表示，中心持續推動「實物銀行」、「就業服務站駐點合作」及「志願服務行動隊」等多元方案，從經濟、生活到就業面向提供支持，陪伴弱勢家庭逐步穩定生活，朝向經濟自立與生活品質提升邁進。

