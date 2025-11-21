文資審議會一致通過 新竹「牽血?」儀式列市定民俗

新竹市政府舉行無形文化資產審議會，出席委員一致同意通過將「新竹牽血?」登錄為新竹市民俗。圖為新大眾廟（南星宮）轉?。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府舉行無形文化資產審議會，出席委員一致同意通過將「新竹牽血?（音同：ㄓㄨㄤˋ）」登錄為新竹市民俗，並認定「大眾廟」及「新大眾廟」為保存者。文化局表示，此特殊科儀成為自民國98年登錄「竹塹中元城隍祭典」後，成為第2項列入登錄的新竹市民俗。

竹市南壇大眾廟與新大眾廟（南星宮）每年農曆7月12日，皆會舉行「牽血?」科儀，藉此超拔早期因意外喪生的移民，以及因兵禍而犧牲的孤魂。去年由民間團體提報，建議將「新竹牽血?」列為無形文化資產。

代理市長邱臣遠指出，「新竹牽血?」不以歡慶為主，而是展現人民對孤魂與先民的慈悲、追思與敬意，其背後所承載的歷史記憶，是城市文化的重要根基。市府團隊將持續扎根文化資產保存工作，與廟方與地方社群共同守護這份珍貴的精神傳統，讓文化扎根、世代傳承。

審議委員林茂賢表示，「牽?」源自福建泉州習俗，意在牽引因意外而喪生之亡靈，屬黑色民俗，不宜以一般廟會、慶典視之。「新竹牽血?」具有歷史、文化價值，民俗內涵反映悲憫無主孤魂、感激懷念因民變、械鬥而犧牲之先民。

文化局說明，「新竹牽血?」是民間自主性民俗，並非由公部門主導發起，源自乾隆年間林爽文事件，牽引死於戰事之泉州籍民兵以及因分類械鬥犧牲之先民，與各地常見為意外亡故親人個別牽?不同。

每年農曆7月12日，南壇大眾廟與新大眾廟（南星宮）兩廟長年舉辦此傳統儀式，為竹塹地區的特色民俗。「新竹牽血?」科儀歷經200多年，起初以牽血?為主，後納入超度溺水或水災之往生者，變成血?、水?併存之現況，又融合消災解厄的觀念。

文化局表示，儀式雖隨時代演變稍有調整，但核心形式依然保留，是珍貴的無形文化資產。未來將辦理調查研究暨保存維護計畫，協助廟方讓傳統民俗的精神永續傳承。

