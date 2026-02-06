文資局「上元潮」特展 認識臺灣文化記憶

記者蕭宇廷／臺中報導

「上元潮－臺灣非物質文化遺產潛力名錄上元節民俗特展」，即日起於文化部文化資產園區雅堂館閃耀登場，展期至5月3日。這次展覽集結了全臺上元節特色民俗活動，透過科技互動轉譯傳統民俗文化，請來AI大神鬧上元、摸春牛開運、擲炮納福、猜燈謎競賽、天燈祈福等「試手氣、接地氣」的趣味互動遊戲，涵蓋民間信仰、臺灣民俗活動、飲食文化與傳統技藝，帶領觀眾重新認識屬於臺灣的上元節文化記憶，體驗傳統與創新交織的「當代上元」，特展免費參觀。

文化部文化資產局長陳濟民表示，文化資產分為「有形」及「無形」兩種，無形文化資產包含傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗與傳統知識和實踐；在國際上通常把「無形文化資產」稱之為「非物質文化遺產」。聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)，為了保護這些非物質文化遺產，於2003年通過「保護非物質文化遺產公約」，將各國提出最具代表性的非物質文化遺產登錄在「人類非物質文化遺產代表作名錄」。

文化部為接軌國際，經過調查研究及審議程序後，於2010-2012年陸續提出12項「臺灣非物質文化遺產潛力名錄」，這次展覽主題「上元節（元霄節）民俗」就是其中一項。「上元潮」特展網羅了全臺23項上元節無形文化資產，看完展覽就像是全臺走透透；並且結合AI互動科技設計許多民俗小遊戲，非常值得到場體驗。

展覽入口以霓虹燈條勾勒出上元潮視覺意象，搭配彩繪燈廊，帶點潮感又充滿節慶氛圍。展覽則分為4大展區；其中「上元好年頭」單元，介紹臺灣各地上元節的多元民俗風貌，包含臺南「鹽水蜂炮」、臺東「炮炸肉身寒單爺」、苗栗「後龍慈雲宮攻炮城」、雲林「崙背水汴頭跌(跋)米籮」、嘉義「新港奉天宮天上聖母元宵遶境」等14項經典民俗活動，展現臺灣各地民間信仰的豐富樣貌與節慶能量。

該區還特別規劃「跌米籮占好年」、「一擲納福」、「AI鬧上元」、「春牛開運」互動遊戲，邀請大家一起來試手氣、占好運。

而「上元好味」單元，是以「飲食文化」為主題，重現飯擔與擔餅、馬祖擺暝碗宴、新丁粄、新丁酒、圓仔、乞龜、做5碗等上元節特色飲食，邀請大家感受分享共食的人情味。此外，該區也展出上元節主題繪本，透過童趣筆觸描繪節慶的溫度與在地民俗，適合親子共讀。「猜出一年好彩頭」，則以數位互動重新詮釋傳統猜燈謎，跨世代一起同樂。

「上元好暝」單元，展出林玉珠、林聰賢、吳登興、蕭在淦與謝志雲等藝師們精湛的花燈工藝作品，蘊含著文化的記憶與祝願的力量；從竹編骨架到彩繪裝飾，觀眾可近距離欣賞傳統工藝的精緻與細膩。「天燈祈福」更以數位投影重現平溪天燈夜空，觀眾可於螢幕上書寫心願，天燈將於牆面上緩緩升起、象徵祈福上達天聽。

「遞出臺灣的文化名片」單元，引領觀眾認識除上元節民俗之外的11項臺灣非物質文化遺產潛力名錄，包括泰雅族口述傳統與口唱史詩Lmuhuw與Msgamil、布農族歌謠、阿美族豐年祭、賽夏族矮靈祭、北管音樂戲曲、布袋戲、歌仔戲、糊紙、媽祖信仰、王爺信仰、中元普度，凸顯出臺灣多元的族群文化、豐富的民俗信仰，以及獨特的傳統技藝。

「上元潮」臺灣非物質文化遺產潛力名錄上元節民俗特展，即日起閃耀登場。（記者蕭宇廷攝）