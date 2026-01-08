文資局《古韻悠遠》新書 紀錄陳嬿朱藝師的南管人生

文化部文化資產局長陳濟民(左起)與國寶藝師陳嬿朱及本書作者施德玉教授合影。(文資局提供)

重要傳統表演藝術「南管音樂」保存者陳嬿朱與新書合影。(文資局提供)

《古韻悠遠－人間國寶陳嬿朱的南管風華》新書發表會合影。(文資局提供)

文化部文化資產局今天（8日）舉辦《古韻悠遠－人間國寶陳嬿朱的南管風華》新書發表會，該書以嚴謹的學術視角與深度田野研究，完整記錄「重要傳統表演藝術－南管音樂」保存者陳嬿朱藝師奉獻藝術超過半世紀的生命歷程，為臺灣珍貴的無形文化資產留下重要見證。

文化部文化資產局長陳濟民表示，本次專書內容經過大量的資料收集、整理、調查研究與深度訪談，相信它能完整呈現陳嬿朱老師與南管藝術的精髓與生命歷史。文資局將持續以傳習計畫及影像記錄，保存珍貴的無形文化資產。

廣告 廣告

陳嬿朱藝師表示，感謝文資局支持傳統藝術，讓保存者更有信心與力量。本次專書期望能讓「局外人」也看得懂南管音樂，並引起對南管音樂的興趣，為推廣南管文化與音樂藝術盡一份心力。

陳嬿朱藝師於2024年獲文化部認定為「重要傳統表演藝術－南管音樂」保存者，她自青少年時期投身南管，長期活躍於臺南南聲社及各地館閣的整絃活動。不僅熟稔南管音樂的「指、譜、曲」，更以其古樸率直、優雅獨特的唱曲技藝著稱，展現出極高的藝術修為。