文雅牧場驗出芬普尼 農業部：移檢調、應重罰

（中央社記者汪淑芬台北12日電）市售雞蛋日前驗出芬普尼殘留超標，經查來自彰化縣文雅牧場。農業部今天表示，牧場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，全案將移檢調單位深入偵辦，建議彰化縣政府加重裁罰。

衛福部食品藥物管理署執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，近日由彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中發現檢出農藥芬普尼殘留超標。目前文雅牧場所有產品一律禁止上市，已流入市場的雞蛋全面預防性下架，並全數化驗。

農業部發布新聞稿，昨天再驗出文雅牧場雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，飼主涉違反「動物用藥品管理法」，已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。

廣告 廣告

農業部說，文雅牧場經彰化縣政府於10日採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共15件樣品送由中央畜產會檢驗，結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。

農業部表示，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，牧場所有交付給食品業者的蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

另，彰化縣政府昨天再到文雅牧場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。

農業部說，自106年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處7年以下有期徒刑。

農業部說，這次是首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。（編輯：龍柏安）1141112