文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼 農業部要求重罰 移送檢調
彰化縣政府依違反動物用藥品管理法裁罰12萬
彰化縣文雅畜牧場再採樣送驗雞蛋及雞隻羽毛，仍驗出屬於環境用藥的芬普尼，衛福部食藥署10日指示因畜牧場污染源未釐清有疑慮，停止雞蛋產品出貨，並應逐批檢驗雞蛋。彰化縣政府並裁罰養雞場12萬元。不過，農業部今天表示，飼主涉違反《動物用藥品管理法》，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。
文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼，彰化縣動物防疫所及彰縣府農業處人員10日再前往畜牧場採集11月7日至10日逐日生產的雞蛋及場內飼料、土壤及羽毛等檢體，結果今天上午出爐，其中有1件雞蛋檢體及1件羽毛檢體驗出，雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、羽毛驗出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。
彰化動防所長董孟治接受中央社記者電訪時說明，芬普尼屬農藥，不可用在動物身上，如果雞農有除蝨需要，可使用政府核准的動物藥品進行除雞蝨，不過需要在產蛋前使用並配合停藥期，蛋雞產蛋期間嚴禁使用任何藥品，避免藥物殘留；由於雞場內仍驗出芬普尼，動防所依違反《動物用藥品管理法》，裁罰雞農新台幣12萬元。
彰化縣政府表示，文雅畜牧場在管制期間，動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品，直至檢驗結果確認安全，通報中央，並依中央指示始得解除移動管制；縣府也會持續與中央衛生及農政單位密切聯繫，遵循各項指引，落實後續監管及防範措施。
農業部今天強調，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。
農業部補充說明，本案經彰化縣政府在10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛一件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤一件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。因飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。
此外，農業部表示，彰化縣政府昨日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。
農業部補充，從106年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處7年以下有期徒刑。
農業部強調，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。
（責任主編：莊儱宇）
芬普尼蛋都吃下肚？食藥署：15萬顆僅回收3萬顆
彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農業芬普尼超標，受影響15萬顆雞蛋流入9縣市，彰化衛生局8日緊急通知其他縣市衛生局，將15萬顆雞蛋下架回收，食藥署副署長蔡淑貞說，截至昨日共4天，約收回2至3萬顆，但民眾可能直接丟棄，此數量恐被低估。中時新聞網 ・ 1 天前
15萬顆芬普尼雞蛋流向9縣市 4天回收2萬多顆
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）15萬顆芬普尼雞蛋流竄9縣市，食藥署今天說明，11月8日至今，4天時間回收約2萬多顆，仍持續進行中，至於出問題的文雅畜牧場已全面移動管制，並啟動逐批採檢程序。中央社 ・ 23 小時前
文雅畜牧場再驗出「雞蛋、蛋雞羽毛含芬普尼」 農業部：移交檢調深入偵辦
彰化縣衛生局近日抽驗市售雞蛋檢出芬普尼殘留，農業部表示，該案例場「文雅畜牧場」於10日全面移動管制，並啟動逐批採檢程序，昨(11)日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，該場飼主涉違反「...華視 ・ 1 天前
毒雞蛋汙染源找到了！初步排除飼料 疑業者違法用藥
彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出含有芬普尼農藥殘留，經農業部調查，該場雞蛋及蛋雞羽毛樣品均檢出芬普尼超標，業者涉嫌違反動物用藥管理法等規定，全案已移送檢調。衛福部食藥署強調，該畜牧場不符規定產品「一顆都不能出場」，將持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。中天新聞網 ・ 1 天前
雞蛋、羽毛又驗出芬普尼！文雅畜牧場遭重罰 農業部：移送檢調
彰化縣埤頭鄉「文雅畜牧場」雞蛋被驗出含有芬普尼，農業部今（12）日公布來源牧場檢驗結果指出，案例場昨日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，該場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雞蛋檢出芬普尼15萬顆流向九縣市 食藥署：四天已回收2萬多顆
市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，約15萬顆問題雞蛋流向九個縣市。食藥署今天表示，自11月8日至今天，四天內已下架回收約2萬多顆雞蛋，回收作業持續進行中，後續將直接銷毀收回的雞蛋；針對芬普尼蛋來源的文雅畜牧場，已全面進行移動管制，並啟動逐批採檢程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
15萬顆毒雞蛋追不回 食藥署最新進度「四天僅回收3萬顆」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 15萬顆彰化芬普尼「毒雞蛋」流向9縣市，究竟有多少已經被不知情消息者吃下肚了？食藥署今（12）日公布最新進度數字，從公開發布回收消息以來，「四天僅回收二、三萬顆」，食藥署副署長蔡淑貞表示，縣市仍持續執行回收，不過，雞蛋保鮮期短，每個人處理方式不一，有消費者甚至可能已經直接丟棄，要每顆都回來實務上有難度。食藥署重申，來...匯流新聞網 ・ 1 天前
