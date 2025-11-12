文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼 農業部要求重罰 移送檢調

彰化縣文雅畜牧場再採樣送驗雞蛋及雞隻羽毛，仍驗出屬於環境用藥的芬普尼，衛福部食藥署10日指示因畜牧場污染源未釐清有疑慮，停止雞蛋產品出貨，並應逐批檢驗雞蛋。彰化縣政府並裁罰養雞場12萬元。不過，農業部今天表示，飼主涉違反《動物用藥品管理法》，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。

彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼，彰化縣政府10日再採樣送驗雞蛋及雞隻羽毛仍驗出；將依法對畜牧場裁罰新台幣12萬元。（圖／彰化縣政府提供）

文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼，彰化縣動物防疫所及彰縣府農業處人員10日再前往畜牧場採集11月7日至10日逐日生產的雞蛋及場內飼料、土壤及羽毛等檢體，結果今天上午出爐，其中有1件雞蛋檢體及1件羽毛檢體驗出，雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、羽毛驗出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。

彰化動防所長董孟治接受中央社記者電訪時說明，芬普尼屬農藥，不可用在動物身上，如果雞農有除蝨需要，可使用政府核准的動物藥品進行除雞蝨，不過需要在產蛋前使用並配合停藥期，蛋雞產蛋期間嚴禁使用任何藥品，避免藥物殘留；由於雞場內仍驗出芬普尼，動防所依違反《動物用藥品管理法》，裁罰雞農新台幣12萬元。

彰化縣政府表示，文雅畜牧場在管制期間，動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品，直至檢驗結果確認安全，通報中央，並依中央指示始得解除移動管制；縣府也會持續與中央衛生及農政單位密切聯繫，遵循各項指引，落實後續監管及防範措施。

農業部今天強調，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

農業部補充說明，本案經彰化縣政府在10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛一件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤一件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。因飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。

此外，農業部表示，彰化縣政府昨日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。

農業部補充，從106年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處7年以下有期徒刑。

農業部強調，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

