文雅畜牧場再檢出芬普尼 農業部建議移送檢調

彰化縣動防所人員再度前往文雅畜牧場，採集相關檢體進行芬普尼複檢，結果11日晚間出爐，其中一件雞蛋檢體還是檢出芬普尼代謝物0.03ppm，而羽毛甚至直接檢出芬普尼0.27ppm及代謝物0.13ppm。

彰化縣動防所長董孟治說明，「禁止該場雞蛋及雞隻移出場外，管制期間每日派員清點雞蛋數量並持續封存。」

縣府啟動緊急應變，除了對該場持續移動管制並封存確認雞蛋數量，該場的溯源標籤也回收停發，並依《動物用藥品管理法》加重裁罰12萬元。

食藥署表示，不符規定的蛋品持續管控並加強蛋品監測，農業部也建議移送檢調偵辦。

農業部畜牧司副司長周志勲指出，「場主有涉嫌違反《動物用藥品管理法》的部分，會建議彰化縣府去加強裁罰，這案也大概也移送檢調去偵辦，會釐清他的污染源跟責任。」

彰化縣動防所表示，該案場包含土壤及飼料均未驗出芬普尼，初步排除周邊環境及飼料受污染，但羽毛檢體直接驗出芬普尼，研判場主直接將驅蟲藥噴在雞隻身上。不過學者則認為，污染源可能是飼料。

中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛分析，「有時候環境裡，因為農藥沒有濃縮，所以含量低到在檢驗的時候你會驗不到，可是因為雞隻長期在環境中或飼料蓄積中，牠就有可能累積到一定的量，這其實也是農藥的特色，它就是吃多了會蓄積。」

學者指出，土壤和飼料雖然未驗出芬普尼，但不代表沒有，推測是雞隻長期食用蓄積體內，產生的代謝反應也有所不同。

而彰化縣動防所表示，依規定雞蛋生蛋期禁用任何藥物，而飼主否認使用芬普尼除蟲，會持續檢驗到零驗出。

