文雅畜牧場再驗出芬普尼蛋！疑違法用藥殺寄生蟲 飼主將移送檢調

彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋殘留芬普尼。（圖／彰化縣政府動物防疫所提供）

彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋殘留芬普尼，農業部昨（11）日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，該場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。對此，毒物科醫師推測，可能是雞農為了殺死雞隻羽毛及身上的寄生蟲，違法使用芬普尼。

農業部為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者之蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

本案經彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。

農業部表示，本案飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。此外，彰化縣政府於昨（11）日再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。

農業部補充，該部自106年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處七年以下有期徒刑。農業部指出，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。

食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品，一顆也不能出場，食藥署持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌表示，農業部雖已開放替代用藥，但仍可能有雞農偷用芬普尼以殺除雞隻羽毛與體表寄生蟲，類似情況在2017年也曾發生。

他指出，芬普尼主要來源為飼料、環境及違法用藥，若是飼料遭汙染，蛋雞全身芬普尼濃度應一致，不會僅羽毛偏高。楊振昌說，目前檢出的蛋品芬普尼含量為0.03ppm，必須長期每天食用6至7顆以上，才可能導致慢性中毒，然而在經歷黑心食品與非洲豬瘟事件後，政府仍應重建民眾對食品安全的信任。

