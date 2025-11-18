文雅畜牧場出貨新北攔下7000顆 退回彰化

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市衛生局今晚表示，食藥署於9日公布文雅畜牧場的4批違規蛋品，都沒有流入新北市。文雅日前出貨的7000顆雞蛋被攔下退回彰化；其餘4600顆銷售給早餐店等，應都已銷售完畢。

彰化縣衛生局今天表示，彰化文雅畜牧場9日出貨285籃5萬7000顆蛋，其中龍忠蛋行蛋車載200籃；另輛蛋車載85籃，其中35籃雞蛋被彰縣衛生局攔下送回畜牧場，其餘雞蛋銷往新北，多數已銷毀。

新北市府衛生局今晚接受中央社記者查詢時表示，食藥署於114年11月9日公布文雅畜牧場之4批違規蛋品，均未流入新北市。

衛生局說，透過彰化縣衛生局瞭解，文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給新北市轄內的蛋行50籃（共1萬顆）雞蛋，立即於10日派員稽查，進行預防性下架。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者電訪表示，所攔截的27籃雞蛋，被要求預防性下架，要求業者全數退回上游彰化縣，新北並已經確認確實退回。

她說，依據彰化縣今天的說法，新北市追回的其中27籃，5400顆雞蛋昨天已被銷毀。

楊舒秦表示，其餘23籃銷售對象為早餐店、雜糧行及散客，共約4600顆雞蛋；目前，已經查核完成所銷售對象的9家早餐店、雜糧行，都沒有查到該批蛋品，應該早已銷售完畢。

她強調，新北的原則就是「只要有文雅畜牧場的雞蛋就退回」，這些遭攔截或應已被吃下肚的蛋，都不是食藥署9日公布文雅畜牧場之4批違規蛋品，消費者無須過度恐慌。（編輯：林恕暉）1141118