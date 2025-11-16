文雅畜牧場又偷賣4萬顆毒雞蛋！衛福部宣布：擴大後市場抽驗

記者蔣季容／台北報導

衛福部長石崇良表示，下週開始擴大雞蛋後市場抽驗。（圖／記者蔣季容攝影）

彰化文雅畜牧場遭移動管制，竟仍非法賣出4萬顆違規蛋。台中梧棲區龍忠蛋行被發現11月9日曾向文雅畜牧場進貨約4000台斤籃蛋，蛋行老闆說「畜牧場稱檢驗合格才去載蛋」。對此，衛福部長石崇良今（16）日表示，下週開始擴大後市場抽驗，查到哪、驗到哪、公布到哪。

台中市食安處表示，11月10日食安處派員前往梧棲區的龍忠蛋行稽查，發現業者曾在11月9日向文雅畜牧場進貨籃蛋，食安處為求謹慎立即進行抽驗。11月14日晚間採檢結果出爐，檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.05ppm，高於殘留容許量標準0.01ppm，與規定不符。

廣告 廣告

食安處指出，龍忠蛋行9日向文雅畜牧場進貨200籃蛋、共4萬顆雞蛋，重約4000台斤，目前已下架回收38籃（760台斤），其餘3萬2400顆蛋品已分售給散客及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，且均已全數用罄。

石崇良今日接受媒體聯訪時指出，畜牧場部分由農業部進行調查，相關查處及處分要等到農政單位釐清後，才能給大家清楚的交代。目前衛福部已請台中市衛生局查明，為什麼在已經宣布全部下架的情況下，還有問題蛋上架的情形，釐清責任後將依法給予處分。

石崇良解釋，市場上能否上架是由衛生單位決定，畜牧場能不能解除移動管制則是農政單位權責，兩方會同步討論之後做出一次性的決定，檢調已介入釐清中，目前畜牧場仍是禁止移動，後市場端也仍禁止上架。

至於是否擴大稽查？石崇良表示，這是食藥署年度例行性的查驗，還是會按照既定進度繼續查。發生台中龍忠蛋行案例後，也將加強抽驗件數，下週開始擴大稽查，查到哪、驗到哪、公布到哪，隨著案情發展來調整查驗的件數及步調。

更多三立新聞網報導

賴清德宣布成立「兒童及家庭署」！石崇良：衛福部將進行組改

27年連鎖書店宣布熄燈！出清大拍賣 全館79折「文具1折起」

護腎又抗發炎！醫大讚1蔬菜 抗癌含量「多綠花椰菜50倍」

不只義大利？日本餐廳「共食」潛規則曝 台灣人吃拉麵曾踩雷

