文雅畜牧場問題蛋品流入市面 石崇良：本周起將擴大抽查

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，遭移動管制，卻仍非法賣出4萬顆蛋品，導致違規雞蛋流入市面。衛福部長石崇良今天表示，目前持續釐清畜牧場與蛋行責任，問題雞蛋仍禁止上架，為避免再度發生類似情形，將擴大抽查範圍，預計自本周上班日起提高抽查件數。

連續7年市售雞蛋未驗出農藥芬普尼殘留破功，衛生福利部食品藥物管理署例行稽查專案中，彰化縣衛生局驗出洗選包裝雞蛋農藥芬普尼殘留量超標，11月4日報告出爐，立刻預防性下架；5日針對問題雞蛋源頭彰化文雅畜牧場，通報農政單位進行移動管制，不准出售違規蛋品。

台中市食品藥物安全處在轄內龍忠蛋行，查獲來自文雅畜牧場的雞蛋，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm，與規定殘留容許量標準0.01ppm不符，且追查發現可能是在移動管制期間售出。石崇良今天出席活動中場休息受訪表示，仍在釐清畜牧場與蛋行責任。

外界質疑既然已宣布問題畜牧場雞蛋應全面下架，蛋行不應該再出售可能有疑慮的雞蛋。石崇良對此表示，在限制問題畜牧場的雞蛋一律不得上架的情況下，仍發生此類事件，確實需要進一步釐清責任，目前正由台中市衛生局查明。

石崇良說，關於問題畜牧場遭移動管制還出售蛋品，主要由農業部負責調查，待釐清相關事實後將進行裁處。現在仍需等待農政單位完成調查，才能對外清楚說明。

至於問題畜牧場何時解除移動管制，石崇良說，因涉及農政單位權責，農政單位將與食藥署同步討論，待調查進展明朗後，再作積極決定。由於目前檢調尚未完成偵辦，問題畜牧場仍維持禁止移動狀態。

石崇良指出，問題雞蛋仍禁止上架，食藥署也會持續加強稽查。這本就是年度例行性後市場查驗，但因為發生此案例，為確保市場上不再出現類似情況，將擴大抽查範圍，預計自本周上班日起增加抽查件數。