文雅畜牧場封存毒蛋 25萬顆全銷毀

彰化縣政府經檢方同意後，連夜將文雅畜牧場二十五萬顆封存蛋銷毀。（彰化縣政府提供）

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣文雅畜牧場雞蛋十一月四日被驗出芬普尼代謝物殘留超標，彰化縣政府對該場進行移動管制，並封存相關蛋品。因封存蛋品已列為證物，十七日縣府接獲彰化地檢署函文，同意銷毀封存的蛋品，隨即與相關單位處理銷毀事宜，並監督業者完成銷毀作業，總計銷毀一千二百一十箱散蛋、一千四百四十七盒盒蛋、七十七點二一五公斤軟殼蛋，約二十五萬顆。

縣府指出，十七日縣府於接獲彰化地檢署函文，隨即由農業處、彰化縣動物防疫所、衛生局、環保局、政風處共同派員至現場處理封存芬普尼雞蛋銷毀事宜，經清點退貨及每日生產封存數量無誤，同時採樣每日生產雞蛋計一百一十顆冰存及採樣當晚退貨蛋品送驗，隨即運至縣內適宜場所處理。

縣府表示，為避免運送過程遭質疑，途中由保七總隊協助押運，並由縣府監督業者完成銷毀作業，總計銷毀一千二百一十箱散蛋、一千四百四十七盒盒蛋、七十七點二一五公斤軟殼蛋，約二十五萬顆，全數銷毀管制蛋品。本案係由檢方指揮檢調會同農政單位執行。