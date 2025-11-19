文雅畜牧場毒蛋流向新北「4600顆已售出」 衛生局公布2業者：可退換

彰化芬普尼毒蛋流向新北，新北市衛生局查核。衛生局提供



彰化文雅畜牧場日前爆發雞蛋驗出芬普尼超標，新北市政府衛生局今（11/19）說明，文雅畜牧場於11月9日短暫解除移動管制後，透過彰化蛋商將50籃、1萬顆雞蛋運往新北，其中27籃當天即遭稽查攔截退回，其餘23籃、共4600顆流入市場，衛生局公布兩家出售的業者名單，消費者可要求退換貨。

新北衛生局指出，食藥署9日公布文雅畜牧場的4批違規蛋品均未流入新北，但後續經與彰化縣衛生局交叉查核，確認文雅畜牧場在移動管制後仍出貨50籃、1萬顆至新北。衛生局於10日立即派員稽查，共攔截27籃雞蛋全數退回上游彰化蛋商；其餘23籃4600顆則由六吉行（新莊區中港路615巷10號）與陳姓業者（新莊區新泰路289巷1號）販售。

廣告 廣告

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，這4600顆雞蛋多由兩家業者販售給散客，並再轉給部分早餐店與雜糧行。不過，衛生局已查核9家與兩業者合作的下游店家，當時並沒有文雅的該批23籃蛋品。

衛生局強調，這批雞蛋並不是被食藥署列為「芬普尼超標」的違規批次，但因屬移動管制期間蛋品，仍需預防性下架，為保障消費者權益，已要求六吉行與陳姓業者提供消費者退換貨服務。民眾若有疑慮可向兩家蛋行退換貨。

根據中央社報導，六吉行受訪表示，相關蛋品於10日後已銷售一段時間，截至今日上午尚無民眾提出退換需求。至於新北衛生局為何未在第一時間公布流向資訊，衛生局回應，流向追查由主責的彰化縣衛生局統一對外說明，而新北市已依程序完成預防性下架與退貨處置。

更多太報報導

79歲父悶死腦麻女「照顧近50年」也建請特赦 高院打臉：法院無權

Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人