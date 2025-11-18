文雅畜牧場禁令期間出貨！龍忠蛋行收購4萬顆芬普尼蛋 負責人20萬交保

彰化縣政府在取得彰化地檢署同意後，昨晚漏夜將文雅畜牧場封存25萬多顆雞蛋全數銷毀。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場封存總數約25萬多顆雞蛋，除部分作為證物外，其餘已在昨日漏夜進行銷毀，由於台中市龍忠蛋行涉嫌在該畜牧場管制期間向該場收購4萬多顆蛋，蛋行林姓負責人昨天被檢方帶回偵訊，檢方認定涉嫌詐欺及違反食安法罪嫌重大，訊後以20萬元交保，至於畜牧場藥品來源及管制蛋品流向，檢方強調，將持續追查。

文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，彰化縣政府衛生局5日起通知業者清查下架，停止販售，彰化地檢署依據業者涉嫌違反食品安全衛生管理法、動物用藥品管理法等罪嫌，13日進入畜牧場進行搜索，並將文雅畜牧場陳姓負責人夫婦帶回調查，當晚無保請回，襄閱主任檢察官王銘仁表示，為續追查藥品來源，17日再約詢畜牧場3名員工，以釐清案情，訊後請回。

廣告 廣告

動防所也在5日針對文雅畜牧場進行移動管制，禁止出貨，6日採樣10顆雞蛋送驗，7日中央複檢結果未檢出芬普尼，據了解，動防所依據《動物用藥品管理法》解除移動管制，當時是以電話通知畜牧場解除管制，但依規定，畜牧場必須拿到「解除移動管制證明書」才能上市，業者在還沒有收到正式公文前，9日即出貨約4萬顆蛋給台中市龍忠蛋行，這批雞蛋被檢驗到含有芬普尼，但已流向台中早餐店等35家下游業者。

彰化縣政府在取得彰化地檢署同意後，昨晚漏夜將文雅畜牧場封存25萬多顆雞蛋全數銷毀。（圖／彰化縣政府提供）

為釐清管制雞蛋流向，檢方搜索台中市龍忠蛋行，並帶回林姓負責人，王銘仁表示，17日晚複訊完龍忠蛋行林姓負責人後，認定涉嫌詐欺及違反食安法罪嫌重大，諭知20萬元交保；另畜牧場封存雞蛋，除保留部分作為證物，其餘已在地檢署專案人員協助下，由縣府銷毀。

彰化縣長王惠美也強調，所有有食安疑慮的雞蛋，已經全部銷毀，請消費者不用擔心；縣府將啟動全縣933場蛋場「芬普尼全面採樣監測」專案，王惠美說，會做這樣的專案、進行通盤的檢驗，是為了讓消費者吃得安心、放心，而在專案結束後，仍會進行不定期抽驗。

王惠美也呼籲們相關業者要從這次事件中記取教訓，把品質顧好，並請相關業者務必遵守政府規定，不要便宜行事，「一旦出事情，可能連財產都要沒了」，得不償失，也請民眾選擇有政府把關、符合三章1Q規定的「彰化優鮮」農特產品。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最強霸王餐！5陸客掃桌「下秒順走鍋」 一票傻眼：好吃到連鍋都打包

中國航空慘了！逾49萬張赴日機票取消 專家：衝擊比日本業者更大

獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光