文雅畜牧場芬普尼蛋管制仍出貨 中市3240台斤流入市面全數用罄

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市政府10日前往梧棲區龍忠蛋品行稽查，卻發現9日曾向案發牧場進貨4000台斤，抽驗檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm；雖下架部分蛋品，但有3240台斤已流入市面全數用罄。

文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，市面竟查獲4萬顆非法流出雞蛋。食藥署今天（15日）表示，文雅畜牧場在5日開始移動管制，理應不該有雞蛋出場；要求轄區政府農政相關單位應說清楚並追究責任，同步函送地檢署偵辦釐清。

台中市政府今天發布新聞稿表示，台中市食品藥物安全處7日接獲跨縣市通報文雅畜牧場芬普尼超標案後，就開始進行預防性下架工作，並持續督促相關業者下架回收。

市府表示，10日食安處派員前往4家蛋行稽查時，發現梧棲區龍忠蛋品行9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，立即進行抽驗，結果於14日晚間出爐，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm），與規定不符。

市府說明，龍忠蛋品行9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，數量為200籃（約4000台斤），目前已下架回收38籃（760台斤），其餘分別售出給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。

市府表示，食安處已通報彰化縣政府相關單位，以進一步釐清是否有流向其他下游業者。至於文雅畜牧場是否涉及違規販售，已請源頭彰化縣政府釐清。

市府提到，將持續滾動式抽驗流通蛋品，並密切掌握中央通報資訊，提醒業者應落實進貨來源查核與批次紀錄，隨時配合並持續監督業者下架回收工作，以共同守護食安。