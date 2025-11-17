文雅畜牧場蛋檢出芬普尼 彰縣：25萬顆檢方同意銷毀

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼，縣府指出，檢察官初步同意畜牧場內25萬顆雞蛋可銷毀，但銷毀前須進行採樣流程，每天採樣保存，以備日後查驗。

彰化文雅畜牧場生產的雞蛋11月4日被驗出有芬普尼，彰化縣動物防疫所5日針對畜牧場進行移動管制，不過食藥署10日要求畜牧場內的雞蛋須經逐批檢驗過關才能放行；但畜牧場9日已出蛋給台中市的蛋行，雞蛋卻又被驗出有芬普尼。

彰化縣動物防疫所長董孟治上午接受媒體聯訪時說，畜牧場業者9日出蛋給台中蛋行，不過依據畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，業者須取得解除移動管制證明書文件才可上市。

董孟治表示，業者是否違反移動管制相關規定，目前正由檢調偵辦釐清責任，動防所也會調整行政作業程序，不再以電話通知移動管制，改以正式文件通知為主。

彰縣府農業處長郭至善接受媒體聯訪說明，畜牧場內封存雞蛋已列證物，檢察官同意可銷毀場內雞蛋，不過檢察官指出，銷毀前須進行採樣流程，每日採樣保存，以備日後查驗。

農業處指出，接到銷毀公文後會立即銷毀畜牧場內約25萬顆雞蛋，過程會有檢調及農政單位共同清點數量並押運監督銷毀；至於抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。（編輯：陳仁華）1141117