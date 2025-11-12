文雅畜牧場複檢仍驗出芬普尼 彰化縣府加重裁罰12萬

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋日前驗出含有芬普尼，農業部12日表示，該案例場已從10日起全面進行移動管制並啟動逐批採檢，採檢結果昨（11）日出爐，再驗出雞蛋、蛋雞羽毛含有芬普尼及其代謝物不合格，已建議彰化縣政府依法加重裁罰，並移交檢調深入偵辦，以釐清污染來源與責任。

彰化縣政府對此則表示，由於案例場持續出現芬普尼汙染，將依違反《動物用藥品管理法》，加重裁罰12萬元罰鍰。同時將持續進行移動管制、每日派員清點雞蛋數量並持續封存，直至檢驗結果確認安全，經通報中央獲指示後始得解除管制。

根據農業部公布的採檢結果，10日在案例場共採檢15件樣品，包含7日至10日生產的雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件等。並在其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛檢出含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體未檢出。

彰化縣政府昨日也再次至該場採集雞隻肝臟及腎臟、肌肉、脂肪及蛋品等樣品，但檢驗結果尚未出爐。農業部除表示將持續追蹤外，也重申自2017年9月起已公告禁止使用芬普尼水懸劑於蛋雞等經濟動物，違者可依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項裁處新臺幣6萬至30萬元罰鍰；如造成危害人體健康，則可處7年以下有期徒刑。

