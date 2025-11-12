文雅畜牧場農藥超標「雞蛋3倍、羽毛27倍」 全案移送檢調釐清

彰化縣文雅畜牧場複檢後仍有檢體檢出芬普尼代謝物，彰化縣府啟動禁止移動與封存管制措施。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前被檢出農藥「芬普尼」殘留超標，10日採樣複檢結果顯示，雞蛋、蛋雞羽毛、代謝物再度驗出芬普尼代謝物，分別超標3倍、27倍及13倍。彰縣府研判飼主疑似將環境用藥噴在雞隻身上。農業部表示，本案飼主涉嫌違規使用已公告禁用的芬普尼水懸劑用於經濟動物，最重可裁處30萬元罰鍰，危害人體則可處7年以下有期徒刑，已將此畜牧場列為高風險案場，全案移送檢調釐清詳細汙染原因。

文雅畜牧場生產的雞蛋被檢出芬普尼超標後，彰縣府追查蛋品流向並通知相關縣市衛生局下架15萬顆雞蛋，食藥署於10日指示該場暫停出貨，並要求逐日逐批送驗。彰化縣動物防疫所與農業處畜產科於10日及11日兩度進場採樣，首批共採集雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水2件、飼料2件及周邊農田土壤1件，共15件檢體送驗；第二次再採雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪與蛋品樣本。

廣告 廣告

10日採樣檢驗結果顯示，雞蛋檢體芬普尼代謝物含量為0.03ppm，超出標準0.01ppm；羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及代謝物0.13ppm，雞隻飲用水、飼料及畜牧場周邊土壤則為零檢出。11日採樣檢測結果尚未出爐。

動防所指出，芬普尼過去常作為環境除蟎、除蟲用藥，但農業部已於民國106年公告禁用於經濟動物。

由於該場環境樣本皆為陰性，初步研判可能是飼主直接將環境用藥噴灑於雞隻，導致雞隻經皮膚或呼吸道吸收殘留。全案移送檢調偵辦，並依《動物用藥品管理法》裁罰12萬元，禁止該場蛋品與雞隻移出。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，受影響15萬顆雞蛋流入10縣市，食藥署副署長蔡淑貞說，截至昨日共4天，約收回2至3萬顆，但民眾可能直接丟棄，要收回每顆雞蛋有一定難度，數量恐被低估。衛生單位針對賣場、市面上問題雞蛋，一定全部下架回收。

農業部強調，為配合食藥署追查近期雞蛋殘留芬普尼的原因，已將案例場雞蛋溯源標籤全面回收停發，並請彰化縣動物防疫所將案例場移動管制，該場所有交付給食品業者的蛋品，須經逐批檢驗合格後才可出售。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行

岳父家吃飯遭魚刺卡喉！公務員上班後送醫亡 家屬「申請工傷」結果出爐

她崩潰怒喊「別再看我生孩子」！產婦分娩遭醫學生圍觀 怒吼：我不是教具