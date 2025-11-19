文雅畜牧場違規出貨！4600顆流入新莊 衛生局急曝業者名單：消費者可退換貨

新莊區流入約4600顆，文雅畜牧場管制期違規雞蛋，新北市公布2家蛋行名單並提醒民眾主動退換。 圖：彰化縣政府提供

[Newtalk新聞] 新莊驚傳毒蛋流入市面！新北市衛生局證實，約4600顆來自彰化文雅畜牧場的雞蛋已售至2家蛋行。雖然這批蛋不確定是否為芬普尼超標批次，但屬該源頭牧場管制期間的違規出貨。衛生局已公布相關業者名單，並呼籲民眾可主動退換。

新北市衛生局指出，文雅畜牧場在11月4日被驗出蛋品含芬普尼超標後，共有25.6萬顆雞蛋被列管並於17日全數銷毀。然而，該場仍在9日的限制期間私下出貨5.7萬顆蛋（共50籃），販售至台中與新北。50籃雞蛋中，有27籃在市府10日前往稽查時被攔下，剩餘23籃4600顆已流向新莊的六吉行與陳姓業者，衛生局指出，已要求兩家蛋行向消費者提供退換貨。

衛生局說明，食藥署9日公布的4批違規蛋品下游並不包括新北，但隔日接獲彰化縣衛生局通報後，立即進場稽查。衛生局強調，這50籃雞蛋並非本次驗出芬普尼超標的批次，而是文雅畜牧場在移動管制期間違規販售的蛋品，市府必須在第一時間攔截，以避免更多產品流入市面。

面對50籃疑慮蛋品流入新莊，新北市議員陳世軒表示，要求衛生局迅速統整下游早餐店、雜糧行與相關販售點名單，避免民眾在資訊不清的情況下自行猜測。衛生局則回應，已針對兩家蛋行過往交易紀錄，逐一前往9家可能接觸蛋品的早餐店與雜糧行查核，並未發現文雅畜牧場的問題蛋，但因兩家蛋行確實有銷售紀錄，因此公布蛋行名單與退換方式。衛生局強調將持續稽查蛋品來源，維護市面供應安全。

