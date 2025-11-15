文雅畜牧場遭列管「竟流出毒蛋」到台中 食藥署回應了

即時中心／廖予瑄報導

毒蛋風波延燒！彰化縣「文雅畜牧場」遭驗出，雞蛋含有農藥芬普尼成分且超標，先前農業部已要求移動管制，全數禁止該場雞蛋出場。沒想到，昨（14）日晚間食藥署卻接獲台中市食品藥物安全處通報，表示台中「龍忠蛋行」的一批雞蛋的「芬普尼」超標，且部分恐已流向早餐店、散戶。對此，食藥署今（15）日指出，已立即在10日命該蛋行下架、回收、停止販售來源自案例場的所有雞蛋，並要求相關單位查明毒蛋非法流出的原因，「另已同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。」

日前彰化「文雅畜牧場」的雞蛋被驗出「芬普尼」超標；因此食藥署也火速在4日通知並督導受案例場雞蛋影響的10縣市衛生局，全力追查芬普尼雞蛋，並下架、回收，「嚴禁不合格雞蛋在市場流通。」

然而，台中市食安處10日到轄內「龍忠蛋行」 抽驗來自案例場「文雅畜牧場」的雞蛋，竟發現，該蛋行的雞蛋檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm）與規定不符。

據了解，這些雞蛋是9日時，「龍忠蛋行」 從「文雅畜牧場」進口的雞蛋；然而，「文雅畜牧場」早已被農業部列為移動管制對象。因此食藥署也正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任。

食藥署指出，台中食安處在10日稽查當日，也已命「龍忠蛋行」立即將問題蛋下架、回收，並停止販售來源自案例場的所有雞蛋；在獲報有毒蛋再度流出後，也立即要求彰化縣政府及其農業處、動物防疫所等相關單位，查明毒蛋流出原因並說明。食藥署已同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。

食藥署再次強調，「文雅畜牧場」不符合規定的雞蛋，「一顆也不能出場」，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

