文雅畜牧場遭管制仍出貨雞蛋 彰縣府將檢討行政疏失

民眾騎機車載著一整箱雞蛋，17日一大早來到蛋行換蛋，台中梧棲的龍忠蛋行遭食安處發現，10日還在販售文雅畜牧場的雞蛋，消費者認為蛋行也是受害者，老闆則說願意負責提供換貨。

退蛋消費者說：「禮拜六買，當天馬上就退，買完就看到新聞了。」

龍忠蛋行老闆表示，「看你是要退錢還是退蛋，要換鴨蛋都有，我都一定換。」

彰化縣府公布文雅畜牧場芬普尼事件時間軸，5日確認問題蛋品來自文雅畜牧場，6日採取移動管制，7日食藥署複檢未檢出芬普尼，8日依動物用藥品管理法規定解除管制，流入台中蛋行的雞蛋為9日出售，但畜主未取得解除移動管制證明書文件，後續交由檢調釐清責任，封存25萬顆雞蛋將銷毀，並檢討解除移動管制行政程序是否有疏失。

彰化縣動防所所長董孟治說明，「畜主須取得解除移動管制之證明文件才可上市，飼主是否有違反移動管制相關規定，目前檢調偵辦釐清責任中。」

彰化縣農業處長郭至善回應，「解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處。」

台中市衛生局則強調，龍忠蛋行向文雅畜牧場進貨4萬顆雞蛋，10日食安處稽查在架上發現，緊急追回7600顆，蛋行業者也觸法。

台中市衛生局長曾梓展指出，「我們查到他有異常，是他違法，整個事情是龍忠行跟文雅違法。」

衛福部則表示，將從本週起持續到年底擴大抽檢市面雞蛋，主要針對溯源碼最末碼編號C籠飼雞蛋為主，確保蛋品安全。

