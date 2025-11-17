文雅畜牧場遭限仍出貨！雞蛋竟2度芬普尼超標 彰檢不忍了

文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，彰檢今天再次指揮調查局約詢畜牧場相關人員。（圖／翻攝畫面）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋在11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，當即被通知移動管制、禁止出貨。不到一個禮拜，業者再度於11月9日被驗出超標，彰化地檢署今天（11月17日）再度約談涉案的相關人員，並追查汙染源，釐清業者是否未照程序進行出貨。

文雅畜牧場11月4日首次被驗出芬普尼代謝物超標，當即被依法移動管制且不得繼續出貨。沒想到，台中市食安處在11月10日到梧棲區龍忠蛋行稽查時，再度發現業者在11月9日送來的200籃，約4萬顆雞蛋中，依然有芬普尼超標情形。

彰化地檢署上周依疑涉「動物用藥品管理法」和「食品安全衛生管理法」立他案偵辦，並指揮彰化調查站、農政、衛生、環保等各大單位到牧場進行搜索，並採集全面檢體送驗，並查扣相關的涉案物品。至於陳姓負責人與其妻子在複訊後被請回。

據了解，該畜牧場的雞蛋在複驗後，於11月7日接獲「未檢出芬普尼」的檢驗結果，彰化縣政府農政單位隨即以電話通知牧場可解除移動管制。不過，由於牧場遲未收到正式公文，仍於11月9日將蛋品出貨至台中，結果再次被驗出含有芬普尼超標問題。

彰化地檢署今日再度指揮調查局約談牧場相關人員，了解場內工作分配及作業流程，並追查雞蛋遭汙染的原因，同時釐清在移動管制期間，牧場是否未依規定提前出貨，以及縣府在程序上是否存在行政疏失。

