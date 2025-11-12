文雅畜牧場雞蛋二度驗出芬普尼超標 羽毛殘毒27倍 檢方將偵辦

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣埤頭鄉「文雅畜牧場」生產的雞蛋二度被驗出農藥芬普尼殘留超標，連蛋雞羽毛殘毒量高達27倍，縣府認定已非單純環境污染，已依法移送檢方偵辦。醫師提醒，暴露於芬普尼的風險不容忽視，孕婦、嬰幼兒及長期接觸者應特別注意。

埤頭鄉「文雅畜牧場」生產的雞蛋再度被檢出農藥芬普尼殘留超標，動防所將持續採樣檢測，直到檢驗結果確認安全並依中央指示解除管制。（縣府提供）

彰化縣農業處長郭至善表示，文雅畜牧場蛋雞與雞蛋持續檢出芬普尼殘毒，全場已實施移動管制，禁止蛋品及雞隻外流。縣府動防所將持續採樣檢測，待檢驗結果確認安全並依中央指示解除管制。郭至善強調，「民眾安全是第一優先，任何雞蛋在檢測安全前都不得上市。」

廣告 廣告

衛生局長葉彥伯指出，連蛋雞羽毛都驗出高濃度芬普尼殘流，已超出環境污染範疇，縣府對業者可能存在隱匿或管理疏失高度重視。縣府將配合檢方進行全面調查，確保食品安全，並加強對消費市場的監測，避免民眾食用受污染雞蛋。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，此案屬重大民生事件，檢方案發後即主動關注，並與相關行政單位保持聯繫。他指出，待農政單位移送完整事證後，將依法啟動偵辦程序，釐清業者是否違反《動物用藥品管理法》及《食品安全衛生管理法》，並追究刑責。

埤頭鄉「文雅畜牧場」生產的雞蛋再度被檢出農藥芬普尼殘留超標，動防所將持續採樣檢測，直到檢驗結果確認安全並依中央指示解除管制。（縣府提供）

彰基醫學中心整合醫學科顏子傑醫師表示，芬普尼（Fipronil）是一種常用殺蟲劑，其代謝物可能干擾神經系統，屬潛在神經毒性物質。過量或長期暴露可能造成：1.甲狀腺功能異常：可能影響甲狀腺素（T4）水平，導致內分泌失衡。

2.神經系統症狀：包括頭暈、抽搐、神經傳導異常。3. 肝臟潛在損傷：長期接觸可能影響肝臟代謝功能。4. 孕婦及新生兒風險：芬普尼可能透過胎盤傳至胎兒，影響新生兒神經發育及甲狀腺素水平。

廣告 廣告

埤頭鄉「文雅畜牧場」生產的雞蛋再度被檢出農藥芬普尼殘留超標，動防所將持續採樣檢測，直到檢驗結果確認安全並依中央指示解除管制。（縣府提供）

顏醫師提醒，目前尚無特效藥可加速芬普尼排除，國際上包括美國FDA也未核准任何特定治療方式。民眾若懷疑自己或家人接觸受污染雞蛋，應立即就醫，由專業醫師評估與追蹤。

縣府表示，將持續監測蛋品與蛋雞安全，並配合檢方偵辦。民眾應注意雞蛋來源及標示，孕婦、嬰幼兒及長期接觸者務必避免接觸受污染產品，以降低健康風險。