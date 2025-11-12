文雅畜牧場雞蛋再驗出芬普尼！農業部要求重罰移送檢調

彰化縣文雅畜牧場芬普尼汙染事件有最新進展。農業部今日公布，該畜牧場15件樣本檢驗結果全數出爐，其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，蛋雞羽毛更檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，飲用水、飼料及周邊農田土壤則均未檢出。

本案起因於食藥署執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」時，彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中發現該畜牧場雞蛋含有芬普尼殘留。11月4日檢驗結果出爐，9日食藥署發布新聞，但已有約15萬顆問題雞蛋流入9個縣市，恐已被消費者食用。

為追查汙染源頭，彰化縣政府10日再度前往該畜牧場，採集雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送中央畜產會檢驗。11日再次採集雞隻內臟、肌肉、脂肪及蛋品樣品進行檢測。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，從複驗結果分析，土壤、飼料均未檢出芬普尼，初步排除環境及飼料汙染。值得注意的是，羽毛檢體芬普尼濃度0.27ppm及代謝物0.13ppm，遠高於雞蛋檢出的0.03ppm，研判飼主可能將芬普尼直接噴灑在蛋雞身上。

農業部指出，芬普尼自2017年9月6日起即列為經濟動物禁藥，違者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，若造成人體健康危害，最重可處7年以下有期徒刑。該畜牧場飼主涉嫌違反動物用藥品管理法，彰化縣政府將加重裁罰12萬元，全案已移送檢調偵辦。

彰化縣政府已採取緊急管制措施，包括持續對該蛋雞場進行移動管制，開立禁止移動管制通知書，禁止蛋品及雞隻移出場外，管制期間每日派員清點雞蛋數量並封存。縣動防所將持續採樣檢測，直至檢驗結果確認安全，經中央指示後始得解除管制。

農業部強調，此案為2022年推動洗選蛋逐顆溯源噴印以來，首例藉由雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品的案例，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理。食藥署也表示，該畜牧場不符規定的蛋品一顆也不能出場，將持續執行市場蛋品監測，維護國人食品安全。

