彰化芬普尼蛋雞場複檢仍超標 縣府重罰12萬
彰化縣文雅畜牧場日前雞蛋抽驗出芬普尼超標，因汙染源尚未釐清，經複檢後仍有4件檢體檢出芬普尼代謝物，彰化縣府11日晚間接獲檢驗結果後，立即全面啟動禁止移動與封存管制措施，並依《動物用藥品管理法》加重裁罰12萬元。
彰化縣府說明，衛福部食藥署於11月10日指示，該場應暫停雞蛋出貨，並須逐日批次送驗。彰化縣動物防疫所與農業處畜產科同日再赴場內採樣，共採集雞蛋9件（45顆）、飼料2件、雞隻飲水2瓶、土壤及羽毛等檢體，送中央畜產會檢驗。
11月11日縣府再度採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣本進行檢測。首批（10日送驗）結果於11日晚間出爐，顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體則檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。
彰化縣政府於接獲檢驗結果後，隨即採取4項緊急措施：一、該場即日起持續實施移動管制，禁止任何蛋品及雞隻移出，並每日派員清點、封存所有雞蛋。二、因再度檢出芬普尼汙染，縣動防所將依《動物用藥品管理法》加重裁罰12萬元。三、管制期間將持續採樣檢測，直至確認檢驗結果安全，並通報中央後，依指示解除管制。四、同步與中央衛生及農政單位密切聯繫，落實後續監管與防範措施。
縣府農業處強調，芬普尼屬禁止使用於蛋雞的動物用藥，若違規使用，依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項，將處6萬至30萬元罰鍰。呼籲業者切勿使用來路不明藥品，應嚴格遵守動物用藥管理規範，確保禽蛋品質與民眾食安。
其他人也在看
食藥署：文雅牧場100％逐批查驗
彰化縣「文雅」畜牧場的雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，食藥署10日宣布，即日起該牧場雞蛋採每日、每次100％全面逐批檢驗，確認安全才放行；另將增加全台雞場抽驗頻率，但不會全面抽驗。至於汙染源為何？彰化縣政府相關局處昨再赴畜牧場採檢，初步排除飼主違規使用環境用藥，已採集牧場旁農地土壤等跡證化驗。中時新聞網 ・ 1 天前
芬普尼蛋雞管制場複檢樣本再次檢出 彰化縣府全面禁止移動管制與監測、封存全部禽蛋
彰化縣芬普尼檢出陽性列管蛋雞場(文雅畜牧場)，依據衛生福利部食藥署11月10日指示因畜牧場汙染源未...銳傳媒 ・ 19 小時前
【台語新聞】彰化雞蛋複檢「芬普尼仍超標」 縣府重罰12萬
彰化埤頭一處蛋雞場，月初被驗出生產的雞蛋有農藥芬普尼代謝物，10日再次檢驗場內雞蛋9件45顆、雞隻飲用水和飼料、土壤以及羽毛檢體，結果其中1件雞蛋檢體、還是驗出芬普尼代謝物，就連羽毛檢體也驗出，因此繼...華視 ・ 5 小時前
污染源在哪？彰化芬普尼雞蛋攔截下架 陳駿季曝「這2天」有結果
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導位於彰化縣的文雅畜牧場，近日遭驗出雞蛋殘留農藥芬普尼（Fipronil），約15萬顆毒雞蛋流向全台9縣市，食藥署已即刻要求業者下架停售。外界相當關心污染源究竟為何，農業部長陳駿季今（11）日對此親自做出回應，表示今明兩天就會有結果。民視 ・ 1 天前
彰化文雅畜牧場再檢出芬普尼雞蛋 縣府啟動全面禁止移動管制與監測
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼代謝物，依據衛生福利部食藥署11月10日指示互傳媒 ・ 11 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！18縣市宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚會於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。根據氣象署最新預測，明日仍有3縣市部分地區達停班停課標準，包括台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮以及澎湖縣。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 1 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 9 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 11 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前