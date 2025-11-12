彰化芬普尼蛋雞場複檢仍超標 縣府重罰12萬

彰化縣芬普尼汙染蛋雞場複檢後仍有檢體檢出芬普尼代謝物，彰化縣府全面啟動禁止移動與封存管制措施。（彰化縣政府提供）

彰化縣芬普尼汙染蛋雞場複檢後仍有檢體檢出芬普尼代謝物，彰化縣府全面啟動禁止移動與封存管制措施。（彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場日前雞蛋抽驗出芬普尼超標，因汙染源尚未釐清，經複檢後仍有4件檢體檢出芬普尼代謝物，彰化縣府11日晚間接獲檢驗結果後，立即全面啟動禁止移動與封存管制措施，並依《動物用藥品管理法》加重裁罰12萬元。

彰化縣府說明，衛福部食藥署於11月10日指示，該場應暫停雞蛋出貨，並須逐日批次送驗。彰化縣動物防疫所與農業處畜產科同日再赴場內採樣，共採集雞蛋9件（45顆）、飼料2件、雞隻飲水2瓶、土壤及羽毛等檢體，送中央畜產會檢驗。

廣告 廣告

11月11日縣府再度採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣本進行檢測。首批（10日送驗）結果於11日晚間出爐，顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體則檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。

彰化縣政府於接獲檢驗結果後，隨即採取4項緊急措施：一、該場即日起持續實施移動管制，禁止任何蛋品及雞隻移出，並每日派員清點、封存所有雞蛋。二、因再度檢出芬普尼汙染，縣動防所將依《動物用藥品管理法》加重裁罰12萬元。三、管制期間將持續採樣檢測，直至確認檢驗結果安全，並通報中央後，依指示解除管制。四、同步與中央衛生及農政單位密切聯繫，落實後續監管與防範措施。

縣府農業處強調，芬普尼屬禁止使用於蛋雞的動物用藥，若違規使用，依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項，將處6萬至30萬元罰鍰。呼籲業者切勿使用來路不明藥品，應嚴格遵守動物用藥管理規範，確保禽蛋品質與民眾食安。

更多中時新聞網報導

張鈞甯賀范冰冰搶后誇可愛

拍台北影視特展 揭百部電影幕後祕辛

唐美雲歌仔戲燒錢：可買多棟信義區房子